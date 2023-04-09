Minh Hằng cho biết lúc mới có bầu, cô vẫn làm việc với cường độ cao như thói quen lâu nay. Người đẹp thường xuyên mang giày cao gót, hay làm tóc và make up. Bị dọa sảy thai 10%, cô sợ hãi và bắt đầu ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe bản thân trong thai kỳ. Cô sắp xếp lịch trình khoa học hơn, lắng nghe cơ thể nhiều hơn và tiếp thu chỉ dẫn của bác sĩ.

"Đó là trải nghiệm đáng nhớ khi trong 3 tháng đầu mang thai tôi làm việc rất nhiều với cường độ cao, duy trì việc mang giày cao gót, làm tóc, trang điểm ... Thời điểm đó, tôi bị dọa sảy thai 10 % khiến bản thân hú hồn. Sau đó, tôi bắt đầu sắp xếp lịch trình của mình và lắng nghe bác sĩ, lắng nghe cơ thể, không làm nhiều nữa".

Tự nhận là người cuồng công việc, nữ diễn viên - ca sĩ cho hay đến giờ, cô vẫn duy trì làm việc trong thời gian bầu bí. Nhưng cô kiểm soát mọi thứ vừa phải, không làm quá sức như trước. Không bị nghén đồ ăn, nghén mùi nhưng cô bị nghén ngủ. Từ lúc có em bé, cô luôn trong trạng thái thèm ngủ. Bất cứ khi nào thấy mệt và buồn ngủ, cô sẽ buông hết công việc để nghỉ ngơi.

Tự nhận là người cuồng công việc, nữ diễn viên - ca sĩ cho hay đến giờ, cô vẫn duy trì làm việc trong thời gian bầu bí nhưng kiểm soát mọi thứ ở mức vừa phải - Ảnh: Internet

Hiện tại, Minh Hằng chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe cũng như chế độ ăn uống điều độ, tập luyện thể thao nhẹ nhàng. Cô cũng xin tư vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia để lập chế độ làm việc và nghỉ ngơi phù hợp, kết hợp hai bộ môn yoga và pilates dành cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng lựa chọn các loại mỹ phẩm tốt cho sức khỏe của mình.

Với quan niệm "happy mom, happy kid" (mẹ vui, con cũng vui), Minh Hằng muốn tranh thủ đi du lịch trong thời gian mang bầu. Cô mới có chuyến đi Hàn Quốc cùng ông xã, người thân và đã đặt vé máy bay cho các kỳ nghỉ từ giờ đến tháng thứ 8 thai kỳ: "Sau khi tôi sinh con, em bé được ít nhất 6 tháng, tôi mới đi du lịch được. Không đi bây giờ, bao giờ tôi mới được đi”.

Với quan niệm "happy mom, happy kid" (mẹ vui, con cũng vui), Minh Hằng muốn tranh thủ đi du lịch trong thời gian mang bầu - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của ông xã, Minh Hằng hiện dung hòa được cảm xúc trong thai kỳ. Cô cảm nhận được sự kết nối với em bé trong bụng, thỉnh thoảng khóc khi xem phim cảm động và vẫn "bắt nạt" chồng như trước. Cô giữ sự tỉnh táo trong việc lựa chọn các phương pháp, sản phẩm nuôi con an toàn và hiệu quả.

Minh Hằng cho biết, cô hạnh phúc khi luôn có ông xã đồng hành, khích lệ tinh thần - Ảnh: Internet

Trước đó, ca sĩ Minh Hằng báo tin vui mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Minh Hằng cho biết, cô hạnh phúc khi luôn có ông xã đồng hành, khích lệ tinh thần: "Anh ấy là người rất hồn nhiên, chân thành, mặc dù là người kinh doanh nhưng anh ấy không có sự mưu cầu, tính toán. Khi tôi ở bên cạnh anh ấy, tôi được làm chính mình vì tôi là người có rất nhiều khiếm khuyết còn anh ấy lại rất đơn giản".