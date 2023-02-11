Minh Hằng lần đầu lên tiếng về sự cố giọng hát và cú ném đĩa CD 'để đời' cách đây 10 năm

Năm 2016 khi đi lưu diễn tại Praha (Cộng hòa Séc), Minh Hằng đã vướng vào một ồn ào để đời. Thời điểm đó, nữ ca sĩ trình diễn nhiều ca khúc nhạc dance, thực hiện vũ đạo sôi động, quyến rũ khiến cô bị hụt hơi, hát không trọn vẹn. Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc Minh Hằng cầm đĩa CD ném vào người khán giả khiến dư luận phẫn nộ, cho rằng mỹ nhân sinh năm 1987 thiếu tinh tế, không tôn trọng người khác. Một thời gian dài, cô bị khịa là "nữ hoàng nhạc dance".

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Minh Hằng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Trước khi có được thành công như hiện nay, cô từng nhiều lần phải đối mặt với áp lực dư luận.

Mới đây, trên sóng livestream, Minh Hằng lần đầu lên tiếng giải thích về việc gây tranh cãi trên mạng xã hội trong quá khứ. Cô cho biết: "Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của Minh Hằng, hồi đó tôi chỉ hát ở Việt Nam thôi và luôn luôn hát ở những nơi mình được check âm thanh trước, ở nước ngoài thì bay đến nơi là hát liền, không có thời gian tập luyện với ban nhạc. Ca sĩ cho dù chuyên nghiệp đến mức độ nào cũng phải tập, để cho mọi thứ trơn tru và mình kiểm soát được. Nên khi nghe âm thanh nó hơi kỳ, không đến được tai mình thì mọi thứ đã đi ra khỏi tầm kiểm soát.

Còn về cú ném CD thì thế này: Mọi người kêu bán đĩa đi, nhưng Hằng nói em lần đầu tiên đi diễn hải ngoại nên không bán gì hết mà sẽ tặng cho mọi người. Khoảng cách từ sân khấu thì quá xa, không có ban hậu cần để đưa đĩa đến tận tay mọi người nên Hằng nói nếu anh chị gần thì Hằng liệng xuống nha, mọi người cũng bảo "ừ liệng đi". Lúc đó chỉ là sự gần gũi giao lưu với khán giả.

Mọi người chỉ thấy một phần của sự việc. Sau 10 năm câu chuyện mới được nói ra. Lỗi ở đây thực sự là tôi có, tôi thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, không muốn giải thích nữa. Đó là bài học Hằng phải ghi nhớ".

Minh Hằng lần đầu lên tiếng giải thích về ồn ào cách đây 10 năm - Ảnh: Internet

Khi xem lại đoạn clip viral của mình, Minh Hằng thừa nhận lúc đó cô thực sự cảm thấy xấu hổ. Sự việc năm ấy cùng những chê bai, chỉ trích khiến cô nhiều lần đấu tranh tâm lý và nghĩ đến chuyện nghỉ hát.

"Rất nhiều lần Hằng hoài nghi về khả năng ca hát của mình, chính vì thế tôi luôn đi học. Như mọi người thấy, hai năm qua Hằng ít ra sản phẩm vì muốn khi trở lại với dự án âm nhạc, mọi người sẽ thấy một Minh Hằng khác. Hằng hiểu mình cần phải khác như thế nào để được sự công nhận của mọi người.

Những sự thiếu sót đó, Hằng không bao giờ chối bỏ. Đó là một trong những lý do Hằng luôn luôn học hỏi, cố gắng trau dồi bản thân. Tôi không giải thích vì đó là lỗi của mình thật, và mọi người cũng chia sẻ clip đó rất nhiều. Nhưng ai cũng có lỗi lầm mà, mình phải nhìn nhận lỗi lầm đó để có được ngày hôm nay" – Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng từng nhiều lần đấu tranh tâm lý và nghĩ đến chuyện nghỉ hát sau sự cố năm ấy - Ảnh: Internet

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong làng giải trí, trải qua nhiều scandal nên việc Minh Hằng bình tĩnh đáp trả những điều không đúng về mình 1 cách tinh tế khiến ai cũng nể phục.