Minh Hằng tiết lộ đang chuẩn bị tinh thần và kế hoạch để sớm lên chức 'mẹ bỉm sữa'

Sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc quay phim bận rộn. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ bản thân đang chuẩn bị kế hoạch và tinh thần để sớm lên chức 'mẹ bỉm sữa'.

Hồi tháng 6 năm nay, Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo chính thức kết hôn sau 2 năm tìm hiểu, hẹn hò. Mỹ nhân 8x tổ chức đám cưới riêng tư ở Vũng Tàu, mời gia đình và đồng nghiệp thân thiết tới tham dự. Minh Hằng và chồng từng có thời gian sống thử trước khi chính thức lên xe hoa. Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo chính thức kết hôn sau 2 năm tìm hiểu, hẹn hò - Ảnh: Internet Sau đám cưới, nữ diễn viên trở lại với công việc quay phim bận rộn, do đó cô luôn được chồng quan tâm. Nữ ca sĩ đã có lần khoe đoạn tin nhắn ngọt ngào với chồng. Trong đoạn tin nhắn chồng cô nhắc uống tổ yến để bồi bổ sức khỏe, nữ ca sĩ đáp lại rằng: "Em uống từ sáng khi chưa ăn gì rồi". Chồng mới cưới còn hứa sẽ đưa Minh Hằng đi chơi khắp thế gian sau khi cô hoàn thành lịch trình.

Sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc quay phim bận rộn, do đó cô luôn được chồng quan tâm - Ảnh: Internet Mới đây, Minh Hằng đã chia sẻ với báo Người Lao Động về dự án phim mới và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng doanh nhân. Khi được đặt câu hỏi về vấn đề tiền bạc, nữ diễn viên thoải mái thừa nhận trước đó cô không quan tâm đến việc nhiều tiền hay không nhưng hiện tại khi có gia đình thì mọi chuyện đã thay đổi. Minh Hằng và chồng đều đang tích cực chuẩn bị về tài chính lẫn tinh thần để luôn sẵn sàng chào đón “thành viên mới” trong gia đình - Ảnh: Internet Theo đó, cả Minh Hằng và chồng đều đang tích cực chuẩn bị về tài chính lẫn tinh thần để luôn sẵn sàng chào đón “thành viên mới” trong gia đình. Nói về điều ước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nữ diễn viên không còn nhắm đến doanh thu phòng vé mà chỉ mong được sớm lên chức “mẹ bỉm sữa”: “Giờ tôi chỉ mong có em bé. Mong lắm rồi”.

Chia sẻ về vấn đề tài chính trong gia đình, Minh Hằng khẳng định chồng cô không phải doanh nhân giàu “nứt đố đổ vách” như những tin đồn trước đó: “Chồng tôi chỉ là một người bình thường. Nhiều người cũng nói tôi có thể chọn một đại gia, nhưng tôi chọn chồng mình vì anh ấy nhận lương là đưa hết cho vợ, một cách tự giác. Tất nhiên chúng tôi khá độc lập về tài chính, tiền ai nấy xài”. Minh Hằng cho biết cô và chồng độc lập tài chính, tiền mạnh ai nấy xài - Ảnh: Internet Nhiều người đã không giấu đươc sự ngưỡng mộ cho cuộc hôn nhân viên mãn của Minh Hằng khi ông xã rất quan tâm, chiều chuộng, luôn ủng hộ công việc của vợ.

Minh Hằng khoe khoảnh khắc zoom cận mặt ông xã, cách xưng hô với chồng gây chú ý Sau khi kết hôn, Minh Hằng rất ít khi chia sẻ những thông tin về "một nửa" của mình. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc zoom cận mặt ông xã, cách xưng hô với chồng gây chú ý.

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