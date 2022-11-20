Minh Hằng khoe khoảnh khắc zoom cận mặt ông xã, cách xưng hô với chồng gây chú ý

Sau khi kết hôn, Minh Hằng rất ít khi chia sẻ những thông tin về "một nửa" của mình. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc zoom cận mặt ông xã, cách xưng hô với chồng gây chú ý.

Cuối tháng 6/2022, Minh Hằng kết hôn với ông xã Nguyễn Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc công ty dệt ở Long An, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi). Trước đó cô và chồng đại gia đã có 6 năm hẹn hò. Minh Hằng cũng rất ít khi chia sẻ những thông tin về "một nửa" của mình. Từ lễ gia tiên cho đến tiệc cưới, nữ ca sĩ đều "bảo vệ chồng" hết sức có thể. Cô cho biết do chồng không hoạt động trong giới nghệ thuật nên muốn ông xã có một cuộc sống bình yên. Minh Hằng ít khi chia sẻ những thông tin về "một nửa" của mình - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã đăng tải đoạn clip đi mua sắm cùng với ông xã. Trong clip, doanh nhân Quốc Bảo vẫn bịt khẩu trang và Minh Hằng thì thoải mái zoom cận mặt ông xã của mình.

Minh Hằng khoe ảnh đi mua sắm cùng ông xã - Ảnh: Internet Tuy nhiên, gây chú ý nhất chính là cách xưng hô mà nữ ca sĩ dành cho doanh nhân Quốc Bảo. Theo đó, Minh Hằng gọi người bạn đời của mình một cách vô cùng ngọt ngào là "anh nhà". Có thể thấy, cuộc sống của Minh Hằng đang vô cùng viên mãn.

Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng ngày càng thoải mái hơn chia sẻ hình ảnh ông xã. Đặc biệt, có vẻ nữ ca sĩ cũng gia nhập hội chị em "mê mẩn" và tự hào về chồng. Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường khoe những khoảnh khắc được doanh nhân Quốc Bảo chăm sóc hay hình ảnh nam doanh nhân làm việc nhà. Đồng thời, cô còn dành lời khen ngợi cho "nửa kia". Minh Hằng luôn dành nhiều lời khen ngợi dành cho nửa kia - Ảnh: Internet Được biết, sau khi hôn lễ được diễn ra, nữ ca sĩ ngay lập tức đã có mặt ở phim trường để ghi hình cho bộ phim mới. Có những ngày cô quay phim đến khuya thậm chí còn phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ liền. Vì quá bận bịu công việc nên Minh Hằng và ông xã phải tận 2 tháng sau lễ cưới mới có thời gian để đi hưởng tuần trăng mật. Minh Hằng được ông xã ủng hộ, chăm lo trong thời gian cô ở phim trường - Ảnh: Internet 'Anh nhà' của Minh Hằng cũng rất yêu thương và chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đưa Minh Hằng tới phim trường, tự tay chuẩn bị đồ bổ để bổ sung vitamin và chất dinh dưỡng cho vợ khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Đàn anh bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về hôn nhân của Minh Hằng 'Từ hôm đám cưới tới giờ Minh Hằng chưa có tân hôn'? Trong buổi quay cuối cùng của dự án điện ảnh Chị Chị Em Em, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tiết lộ bí mật về hôn nhân của ca sĩ Minh Hằng khiến dân tình không khỏi hoang mang.

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