Đàn anh bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về hôn nhân của Minh Hằng 'Từ hôm đám cưới tới giờ Minh Hằng chưa có tân hôn'?

Hậu trường 26/08/2022 10:01

Trong buổi quay cuối cùng của dự án điện ảnh Chị Chị Em Em, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tiết lộ bí mật về hôn nhân của ca sĩ Minh Hằng khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Mới đây, trong buổi quay cuối cùng của dự án điện ảnh Chị Chị Em Em, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã trêu chọc ca sĩ Minh Hằng và yêu cầu cô so sánh mức độ "đã" so với đêm tân hôn. Bị đàn anh ghẹo, giọng ca Sắc Môi Em Hồng liền giả ngơ mà đáp lại:"Tân hôn là cái gì vậy mọi người? Không biết tân hôn là cái gì hết".

Đàn anh bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về hôn nhân của Minh Hằng 'Từ hôm đám cưới tới giờ Minh Hằng chưa có tân hôn'? - Ảnh 1
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trêu chọc ca sĩ Minh Hằng và yêu cầu cô so sánh mức độ "đã" so với đêm tân hôn - Ảnh: Internet

 

Câu trả lời hài hước của cô nàng lập tức chọc cười mọi người xung quanh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vẫn tiếp tục đùa dai, anh tiết lộ: "Từ hôm đám cưới tới giờ là Minh Hằng chưa có tân hôn luôn. Tại vì trước đó ‘động phòng’ quá nhiều rồi".

Trước màn tiết lộ động trời của đàn anh, nữ ca sĩ chỉ biết câm nín. Cô lập tức chia sẻ lại đoạn clip kèm caption lý giải: "Đạo diễn có duyên nhất Việt Nam là đây. Từ ngày đám cưới tui đi phim cho ổng ngày đêm rồi giờ ổng phán câu xanh rờn".

Trước lời chia sẻ của Minh Hằng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng tình với giọng ca ‘Người vô hình’ và cũng để lại nhiều bình luận bên dưới đoạn clip.

Đàn anh bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về hôn nhân của Minh Hằng 'Từ hôm đám cưới tới giờ Minh Hằng chưa có tân hôn'? - Ảnh 2
Nhiều khán giả cũng để lại bình luận sau bài đăng của Minh Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, cách đây không lâu, Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo tổ chức lễ cưới lãng mạn tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 6 năm mặn nồng, cả hai có cái kết đẹp khiến công chúng yêu mến, ngưỡng mộ.

Đàn anh bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về hôn nhân của Minh Hằng 'Từ hôm đám cưới tới giờ Minh Hằng chưa có tân hôn'? - Ảnh 3
Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo tổ chức lễ cưới lãng mạn tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu sau 6 năm mặn nồng - Ảnh: Internet

 

Được chồng ủng hộ việc làm nghệ thuật  nên sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc nghệ thuật để thỏa đam mê và cống hiến hết mình cho khán giả. Nữ ca sĩ từng hài hước chia sẻ: "Tuy em lấy chồng nhưng em không bỏ cuộc chơi đâu mọi người.

 

 

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