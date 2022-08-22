Cuộc sống chuẩn "bà Hoàng" của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng

Hậu trường 22/08/2022 19:43

Sau đám cưới hoành tráng, Minh Hằng càng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân "đẹp như mơ".

Vào tháng 6/2022, Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo tổ chức lễ cưới lãng mạn tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 6 năm mặn nồng, cả hai có cái kết đẹp khiến công chúng yêu mến, ngưỡng mộ. Sau hôn lễ, nữ ca sĩ sinh 1987 lập tức trở lại với các hoạt động nghệ thuật dày đặc. 

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 1
Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Minh Hằng tại lễ cưới.

Minh Hằng bộc bạch, cô và ông xã luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho vợ. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống. 

Theo một số chia sẻ được Minh Hằng đăng tải trên trang cá nhân, giọng ca "Một vòng Trái Đất" được chồng yêu thương, chiều chuộng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. 

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 2
Dù bận rộn với công việc, ông xã đại gia vẫn dành thời gian đồng hành cùng Minh Hằng, thậm chí còn cùng vợ đến spa làm đẹp.

 

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 3
Tin nhắn tình cảm của cặp "vợ chồng son".

 

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 4
Được chồng yêu chiều, Minh Hằng thỉnh thoảng mè nheo, làm nũng và ông xã doanh nhân cũng đồng ý ngay tắp lự.

 Ngọt ngào là vậy thế nhưng mới đây, Minh Hằng đã phải “phẫn nộ” đăng đàn, lần đầu “kể xấu” chồng khiến mọi người được phen “dở khóc dở cười”. Theo đó, khi nữ diễn viên vừa trở về nhà sau một buổi quay phim xuyên đêm vất vả thì lại không thể nghỉ ngơi bởi tiếng ồn do thợ mà chồng mình sắp xếp tới để khoan cắt thay đổi đèn nguyên nhà. Tuy nhiên, ai cũng biết đây chỉ là lời “trách yêu” của Minh Hằng với ông xã mà thôi.

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 5
Minh Hằng lần đầu "trách yêu chồng" vì ông xã muốn sửa sang lại biệt thự để Minh Hằng có được cuộc sống tiện nghi nhất. 

Mới đây, nữ ca sĩ cùng chồng doanh nhân đã thể hiện sự giàu có và chi mạnh tay khi du lịch bằng chuyên cơ riêng. Trong một story ghi trọn vẹn giây phút cô ghé đầu sát ông xã đầy tình tứ khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Trải qua thời gian yêu nhau mặn nồng rồi đi đến quyết định kết hôn, Minh Hằng đã chọn đúng người khi ông xã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp cô thoải mái sau những áp lực công việc.

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 6
Vợ chồng Minh Hằng tình tứ trên chuyên cơ riêng trong chuyến du lịch gần đây.

 

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 7
Hình ảnh Minh Hằng sanh chảnh bước xuống từ chuyên cơ trong lần đi chơi gần đây.

 

Cuộc sống chuẩn 'bà Hoàng' của Minh Hằng sau kết hôn: chồng doanh nhân nghìn tỷ cưng chiều hết mực, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng - Ảnh 8
Cô thả dáng sang chảnh tại địa điểm du lịch làm dân tình ghen tị. 

Trước khi kết hôn, Minh Hằng đã là mỹ nhân toàn năng của làng giải trí khi có tất cả từ nhan sắc đến tiền bạc.  Từ khi về chung nhà với chồng doanh nhân, Minh Hằng ngoài bận rộn với công việc thì cô còn phải chăm sóc gia đình. Cô tiết lộ dù có bận đến mấy cũng muốn về nhà thật nhanh để còn nấu cơm cho chồng. Có thể thấy, Minh Hằng đang muốn trở thành người vợ đảm đang để giữ lửa hôn nhân bên chồng doanh nhân hơn cô 10 tuổi.

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