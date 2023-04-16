Minh Hằng khiến dân tình lo lắng sốt vó khi liên tục mang giày cao gót dù đang bầu bì ở tháng đầu thai kỳ

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện thời trang , Minh Hằng nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc mẹ bầu rạng rỡ với mẫu váy thanh lịch, kín đáo, che chắn vòng 2. Đáng chú ý, sự kiện lần này có dàn khách mời đa phần là những siêu mẫu chân dài.

Không ngại chuyện bầu bì, Minh Hằng vẫn chọn mang giày cao gót 10cm đế nhọn. Khi đứng chụp ảnh chung, nữ diễn viên vẫn lọt thỏm giữa rừng người đẹp, cô được đặc cách đứng hẳn trên bục cao để dễ canh khung hình.

Đang bầu bì, Minh Hằng vẫn chọn mang giày cao gót 10cm đế nhọn và còn đứng trên bục cao khiến dân tình lo lắng - Ảnh: Internet

Đang mang thai ở những tháng đầu, Minh Hằng khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe khi liên tục sử dụng các item cao gót. Trước đó cô từng bị bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ sảy thai vì mải mê làm việc và thường mang giày cao gót. Từ đây, nhiều người để lại lời khuyên nữ nghệ sĩ nên chú ý hơn đến an toàn cho mẹ và bé khi đi sự kiện.

Minh Hằng đã bật mí rằng cô chỉ mang cao gót khi chụp ảnh nên người hâm mộ không cần quá lo lắng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để trấn an người hâm mộ, Minh Hằng đã bật mí rằng cô chỉ mang cao gót khi chụp ảnh nên người hâm mộ không cần quá lo lắng: "Chị mang đi vào tí là ngồi liền. Bà bầu đi đến đâu cũng được dìu đỡ ân cần nên không sao".

Thừa nhận bản thân là người cuồng công việc, Minh Hằng chưa từng ngừng hẳn công việc mặc dù có giai đoạn bị dọa sảy thai 10%. Có lần, Minh Hằng đăng tải hình ảnh làm việc liên tục 12 tiếng không nghỉ với ê-kíp quay phim. "Thật ra, là người lỡ cuồng công việc rồi thì không bao giờ bỏ được công việc cả. Nhưng mình phải biết lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn" - Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng từng đăng tải hình ảnh làm việc liên tục 12 tiếng không nghỉ với ê-kíp quay phim - Ảnh: Internet

Chăm sử dụng giày cao ở sự kiện, song Minh Hằng trong đời thường vẫn đảm bảo an toàn bằng việc đi giày, dép đế bằng. Trong chuyến du lịch Hàn Quốc mới đây, cô chỉ sử dụng giày thể thao để thuận tiện cho việc di chuyển và giữ thai nhi khỏe mạnh. Dù không quyến rũ như khi dùng những item cao lênh khênh, song Minh Hằng vẫn gây ấn tượng bởi hình ảnh năng động, trẻ trung mỗi lần sử dụng các thiết kế thấp.

Minh Hằng trong đời thường vẫn đảm bảo an toàn bằng việc đi giày, dép đế bằng - Ảnh: Internet

Giờ đây, Minh Hằng đang rất hạnh phúc khi tận hưởng quá trình mang thai, chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ. Thời gian mang thai còn là dịp để người đẹp và ông xã cùng nhau nghỉ ngơi, đi du lịch nhiều hơn. Nữ ca sĩ cũng được chồng doanh nhân yêu thương, cưng chiều hết mực.

Nữ ca sĩ cũng được chồng doanh nhân yêu thương, cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng ăn uống lành mạnh, chăm tập thể thao để thai nhi phát triển tốt. Nữ nghệ sĩ còn tậu cả 2 căn biệt thự bề thế để chuẩn bị chào đón thành viên mới.