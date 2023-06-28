Minh Hằng khoe visual 'mẹ bầu' khi diện váy bồng bềnh, tiết lộ bí quyết ngày càng nhuận sắc ở giai đoạn cuối thai kỳ

Minh Hằng bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Kể từ khi mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, diễn viên cho biết ngưng hầu hết công việc, tập trung nghỉ ngơi, ăn uống giữ sức khỏe .

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng khoe visual ‘ mẹ bầu ’ ở giai đoạn cuối thai kỳ khi diện váy nữ tính bồng bềnh. Đính kèm theo đó là dòng trạng thái: "Let’s sip coffee and share laughter (tạm dịch: Cùng nhâm nhi cà phê và chia sẻ tiếng cười".

Minh Hằng khoe khoảnh khắc diện váy nữ tính bồng bềnh, khéo khoe visual ‘mẹ bầu’ ở tháng cuối thai kỳ

Bên dưới phần bình luận, một khán giả đã khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Minh Hằng: "Bầu mà xinh đẹp quá chị. Gương mặt vẫn gọn mà dường như có vitamin hạnh phúc chị trẻ ra hơn đó ạ". Ngay sau đó nữ ca sĩ vui vẻ trả lời: "Ừm, khúc này trộm vía cười không à". Nhiều khán giả cho rằng nhờ vào tâm trạng luôn vui tươi khiến cho nhan sắc của 'mẹ bầu' Minh Hằng ngày càng nhuận sắc.

Trước đó, Minh Hằng và ông xã đã kỷ niệm ngày cưới bằng chuyến du lịch biển cùng bạn bè và gia đình. Cả hai cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau một năm về chung nhà. Cô cũng chính thức công khai giới tính em bé qua video Gender Reveal Party đầy vui nhộn. Theo những gì được chia sẻ, hai vợ chồng nữ ca sỹ sẽ sớm đón bé trai đầu lòng.

Minh Hằng và ông xã đã kỷ niệm ngày cưới bằng chuyến du lịch biển cùng bạn bè và gia đìn

Sau khi kết hôn, Minh Hằng khiến nhiều người ghen tỵ khi được ông xã doanh nhân cưng chiều hết mực. Hiện tại, người đẹp đang mang thai con đầu lòng. Kể từ khi làm mẹ, Minh Hằng luôn chú ý tới việc giữ gìn sự an toàn cho mình và em bé sắp chào đời. Người đẹp tích cực và chú ý luyện tập để có sức khoẻ tốt nhất trong thời gian mang bầu.

Kể từ khi làm mẹ, Minh Hằng luôn chú ý tới việc giữ gìn sự an toàn cho mình và em bé sắp chào đời

Ông xã cũng tạm gác lại công việc để ở bên chăm sóc, giúp vợ thư giãn tinh thần, bồi bổ sức khỏe, duy trì trạng thái tốt nhất khi mang thai. Cặp đôi cũng tích cực chuẩn bị những điều tốt nhất để chào đón con đầu lòng. Minh Hằng “chốt đơn” 2 căn biệt thự hạng sang để làm quà cho quý tử sắp chào đời.