Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ

Hậu trường 17/07/2023 12:43

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đã đăng tải bài viết gửi lời cảnh báo đến mọi người về việc bị cướp giật đồ ở đoạn đường Đê La Thành, Hà Nội.

NSND Minh Hằng được yêu mến qua vai Táo trong chương trình Gặp nhau cuối năm cũng như nhiều vai diễn nổi bật qua các phim như Người Hà Nội, Những nhân viên gương mẫu, Trở về giữa yêu thương,...

Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ - Ảnh 1
NSND Minh Hằng được yêu mến qua vai Táo trong chương trình Gặp nhau cuối năm

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Minh Hằng đăng tải bài viết gửi lời cảnh báo đến mọi người về việc bị cướp giật đồ ở đoạn đường Đê La Thành, Hà Nội. Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: "Người quen thì lừa rồi quỵt, không quen thì cướp…! (Các bạn để ý đoạn đường đê La thành nhé, tôi vừa bị cướp giật)".

Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Minh Hằng đăng tải bài viết gửi lời cảnh báo đến mọi người về việc bị cướp giật đồ ở đoạn đường Đê La Thành, Hà Nội

Ngay dưới phần bình luận, nhiều người sao Việt và bạn bè lo lắng liên tục gửi lời hỏi thăm đến đến nữ nghệ sĩ. Đồng thời, Minh Hằng cũng cho biết, việc bị cướp xảy ra khi cô đang đứng đợi ô tô ở gần trường quay S14 để về nhà. Vụ việc khiến nữ nghệ sĩ mất khá nhiều đồ quan trọng và còn bị xây xước ở cổ.

Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ - Ảnh 3
Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ - Ảnh 4
Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ - Ảnh 5
Ngay dưới phần bình luận, nhiều người sao Việt và bạn bè lo lắng liên tục gửi lời hỏi thăm đến đến nữ nghệ sĩ

NSND Minh Hằng có sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống hôn nhân lại khá lận đận. Nữ nghệ sĩ từng kết hôn với một chàng trai người Hà Nội năm 21 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã kết thúc chóng vánh. Sau đó, chị đã chọn cuộc sống một mình trong suốt 25 năm trời với niềm an ủi "sống một mình cũng hạnh phúc".

Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ - Ảnh 6
NSND Minh Hằng có sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống hôn nhân lại khá lận đận

Sau khi ly hôn, NSND Minh Hằng lao vào công việc để vơi bớt nỗi cô đơn, trống trải. Mãi đến độ tuổi U50, chị mới quyết định mở lòng với tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ. Cuối cùng, cô cũng tìm được niềm vui ở người chồng mà theo cô khẳng định rằng "chẳng chê anh ở điểm nào".

Nghệ sĩ Minh Hằng gây lo lắng khi tiết lộ bị cướp tấn công, giật đồ có giá trị và bị xây xước ở cổ - Ảnh 7
Biến cố lại ập đến với NSND Minh Hằng khi tháng 3/2021 chồng cô qua đời ở tuổi 76 vì bạo bệnh

Nữ nghệ sĩ và chồng từng có những tháng ngày hạnh phúc bên chồng trong căn nhà ở ngoại ô thành phố. Thế nhưng biến cố lại ập đến với NSND Minh Hằng khi tháng 3/2021 chồng cô qua đời ở tuổi 76 vì bạo bệnh. Sau khi lo liệu công việc riêng của gia đình, NSND Minh Hằng nhanh chóng ổn định tinh thần để quay lại với việc làm phim để đỡ buồn.

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Sau thời gian điều trị, sức khỏe NSND Công Lý hiện đã dần ổn định, quay trở lại nghệ thuật với những vai diễn ngắn.

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