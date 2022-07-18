Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh đang trong những ngày cuối cùng của giai đoạn cuối thai kỳ. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, một bé gái đáng yêu sẽ được chào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình. Người hâm mộ cũng không khỏi háo hức chờ ngày em bé lộ diện.

Phạm Quỳnh Anh đang trong những ngày cuối cùng của giai đoạn cuối thai kỳ - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Mới đây, giọng ca Hạnh phúc mới vừa đăng tải bài viết mới thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể, cô chia sẻ: "Đang yên đang lành Gia đình văn hóa bất ngờ đánh úp mang theo rất nhiều trái cây, đồ ăn ngon và cả những nguồn năng lượng vui vẻ khiến cho bà bầu ngồi cười cả buổi tối quên mất đau lưng là gì luôn. Cảm giác đến ngày ra trận mà được tiếp sức cẩn thận thế này thì đúng là cất luôn sự hồi hộp ở nhà. Cảm ơn những người anh em nhé!".