Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh được hội bạn thân Gia đình văn hoá bất ngờ 'đánh úp', tiếp sức cận ngày lâm bồn

Hậu trường 18/07/2022 12:17

Phạm Quỳnh Anh được hội bạn thân tề tựu đông đủ ghé thăm Cận kề ngày sinh.

Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh đang trong những ngày cuối cùng của giai đoạn cuối thai kỳ. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, một bé gái đáng yêu sẽ được chào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình. Người hâm mộ cũng không khỏi háo hức chờ ngày em bé lộ diện.

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh được hội bạn thân Gia đình văn hoá bất ngờ 'đánh úp', tiếp sức cận ngày lâm bồn - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh đang trong những ngày cuối cùng của giai đoạn cuối thai kỳ - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Mới đây, giọng ca Hạnh phúc mới vừa đăng tải bài viết mới thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể, cô chia sẻ: "Đang yên đang lành Gia đình văn hóa bất ngờ đánh úp mang theo rất nhiều trái cây, đồ ăn ngon và cả những nguồn năng lượng vui vẻ khiến cho bà bầu ngồi cười cả buổi tối quên mất đau lưng là gì luôn. Cảm giác đến ngày ra trận mà được tiếp sức cẩn thận thế này thì đúng là cất luôn sự hồi hộp ở nhà. Cảm ơn những người anh em nhé!".

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh được hội bạn thân Gia đình văn hoá bất ngờ 'đánh úp', tiếp sức cận ngày lâm bồn - Ảnh 2
Hội bạn thân Gia đình văn hóa đã có màn đánh úp khiến chính chủ vô cùng bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, hội bạn thân Gia đình văn hóa đã có màn đánh úp khiến chính chủ vô cùng bất ngờ. Trong chuyến ghé thăm lần này có sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như: vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh,... Tất cả đã đem theo nhiều món ăn bổ dưỡng cho mẹ bầu trong giai đoạn cuối thai kỳ. Theo đó, nguồn năng lượng tích cực mà cả nhóm mang lại khiến cho Phạm Quỳnh Anh vui vẻ hơn bao giờ hết, quên mất cả sự đau lưng thường thấy ở các mẹ bầu.

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh được hội bạn thân Gia đình văn hoá bất ngờ 'đánh úp', tiếp sức cận ngày lâm bồn - Ảnh 3

Trên trang cá nhân, giọng ca Bụi bay vào mắt thường xuyên đăng tải hình ảnh lộ rõ vòng 2 to vượt mặt với visual không chê vào đâu được. Dù là bé thứ ba nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ, khỏe như thế này khiến người hâm mộ không ngớt lời khen. 

Dưới bài viết, nhiều khán giả đã gửi lời động viên đến nữ ca sĩ:

-"Chúc chị mẹ tròn con vuông nha".

-"Giữ sức khỏe chờ ngày "ra trận" nha mẹ bầu ơi".

- "Anh chị đáng yêu quá, chúc gia đình mãi hạnh phúc nhé".

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