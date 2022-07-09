Phạm Quỳnh Anh hội ngộ cùng 'chồng cũ' Quang Huy, hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai

Vào tối ngày 8/7, Phạm Quỳnh Anh đã cùng chồng cũ Quang Huy có mặt trong tiệc Year End Ceremony của con gái thứ hai là bé Tuệ An.

Chia sẻ khoảnh khắc quây quần, nữ ca sĩ rạng rỡ cho biết: "Year End Ceremony của chị ba Tuệ An. Hôm nay người ta lại diễn văn nghệ. Cả nhà đi xem ủng hộ và ôi... thở phào nhẹ nhõm vì may quá người ta không bùng show - nỗi sợ xảy ra mỗi năm một vài lần, cứ khi nào người ta khoe sắp diễn ở trường là bà bô đều cảm thấy rất lo cho BTC. Về mặt thái độ thì rất hợp tác nha, nhưng tôi không đồng tình với cách chị biểu diễn trên sân khấu ạ, ở nhà nhảy với chị hai chị uốn éo, lắc mông tôi lác cả mắt mà ở trường chị giả bộ không nhấc nổi cái tay lên. Tôi khẳng định đó là một sự giả bộ. Hy vọng chị mau biết đọc để thấy được những dòng này của tôi, tôi nghiêm túc phê phán hành động giả bộ ngây thơ của chị, chị Lúa quắm già".