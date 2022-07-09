Phạm Quỳnh Anh hội ngộ cùng 'chồng cũ' Quang Huy, hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai

Hậu trường 09/07/2022 10:47

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy đã tới trường tham dự ngày quan trọng của con gái.

Vào tối ngày 8/7, Phạm Quỳnh Anh đã cùng chồng cũ Quang Huy có mặt trong tiệc Year End Ceremony của con gái thứ hai là bé Tuệ An. 

Chia sẻ khoảnh khắc quây quần, nữ ca sĩ rạng rỡ cho biết: "Year End Ceremony của chị ba Tuệ An. Hôm nay người ta lại diễn văn nghệ. Cả nhà đi xem ủng hộ và ôi... thở phào nhẹ nhõm vì may quá người ta không bùng show - nỗi sợ xảy ra mỗi năm một vài lần, cứ khi nào người ta khoe sắp diễn ở trường là bà bô đều cảm thấy rất lo cho BTC. Về mặt thái độ thì rất hợp tác nha, nhưng tôi không đồng tình với cách chị biểu diễn trên sân khấu ạ, ở nhà nhảy với chị hai chị uốn éo, lắc mông tôi lác cả mắt mà ở trường chị giả bộ không nhấc nổi cái tay lên. Tôi khẳng định đó là một sự giả bộ. Hy vọng chị mau biết đọc để thấy được những dòng này của tôi, tôi nghiêm túc phê phán hành động giả bộ ngây thơ của chị, chị Lúa quắm già".

Phạm Quỳnh Anh hội ngộ cùng 'chồng cũ' Quang Huy, hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh đã cùng chồng cũ tham gia tiệc Year End Ceremony của con gái thứ hai là bé Tuệ An - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý nhất là hình ảnh Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy bên hai con. Cả hai không ngại tương tác để có được bức ảnh dễ thương. 

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy có 16 năm bên nhau và 2 cô con gái đáng yêu trước khi công khai ly hôn vào năm 2018. Sau chia tay, "ông bầu" khá kín tiếng chuyện đời tư, trong khi Phạm Quỳnh Anh đã tìm được bến đỗ mới.

Phạm Quỳnh Anh hội ngộ cùng 'chồng cũ' Quang Huy, hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 2
Cả hai vẫn giữ sự tôn trọng, văn minh, cùng nhau hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc hai con chung - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh đã ổn định cuộc sống sau gần 4 năm "đường ai nấy đi". Nam đạo diễn lựa chọn cuộc sống kín tiếng sống, tập trung cho công việc. Còn Phạm Quỳnh Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và đang mang thai con thứ 3.

Đặc biệt, cả hai vẫn giữ sự tôn trọng, văn minh, cùng nhau hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc hai con chung và ủng hộ đối phương. Hai người là cặp đôi hiếm hoi trong làng giải trí Việt sau ly hôn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, văn minh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh?

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh?

Dân tình 'bán tín bán nghi' đây chính là bạn trai Phạm Quỳnh Anh, người mà bấy lâu nay nữ ca sĩ luôn giấu kín.

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