Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng chồng cũ trong những những ngày cuối thai kì.

Sau 3 năm ly hôn trong êm đẹp, hiện Phạm Quỳnh Anh đã tìm được hạnh phúc mới trong khi đạo diễn Quang Huy vẫn lẻ bóng một mình. Mới đây, trên mạng xã hội, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ khi hội ngộ cùng chồng cũ trong ngày tốt nghiệp của con gái. Được biết, sau ly hôn nhưng cả 2 vẫn cư xử rất văn minh và coi nhau như những người bạn. Đặc biệt, họ không ngần ngại gặp gỡ nhau trong những dịp quan trọng của con gái. Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vui vẻ hội ngộ trong ngày tốt nghiệp của con gái - Ảnh: FBNV Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ về quan niệm sau ly hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ: “Tôi quan niệm chia tay rồi, mọi sự ứng xử với nhau vẫn cần sự trân trọng và tốt nhất có thể. Trong cuộc đời này, anh là ai, thành công đến mức nào, giàu có đến đâu không quan trọng bằng cách ứng xử. Với tôi, không chỉ là ứng xử với anh Huy thế nào mà còn ứng xử cho gia đình hai bên không khó xử, cho các con mình bình yên”.

Đáng chú ý, lần tái ngộ này, Phạm Quỳnh Anh đang ở những ngày cuối cùng của hành trình mang thai đầy thiêng liêng. Dù vậy, phản ứng của Quang Huy cũng gây nhiều sự ý khi tỏ sự khá hân hoan, vui vẻ với vợ cũ. Cả 2 không ngại gặp nhau trong những dịp quan trọng của con - Ảnh: FBNV Được biết, Phạm Quỳnh Anh hiện đang hẹn hò với một doanh nhân thanh đạt, kém tuổi hơn cô. Nói về việc mang thai với người tình, Phạm Quỳnh Anh cũng từng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Chúng ta trong cuộc sống sẽ có những giai đoạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc để có một sự quyết định. Quỳnh Anh sẽ tạm nghỉ một thời gian cho nhiệm vụ thiêng liêng một lần nữa, đó là một cái duyên cũng như món quà mà ông trời ban tặng. Bản thân mình không giỏi lên kế hoạch cho cuộc đời, thế nhưng bỗng một ngày niềm vui đến mà mình là người sống khá thuận theo tự nhiên, nên cái gì ông trời ban tặng thì tất cả những người phụ nữ sẽ hiểu và đồng cảm với bản thân Quỳnh Anh".

Vừa qua, nữ ca sĩ cũng xác nhận đang có 'tin vui' với tình mới - Ảnh: FBNV Trước đó, thông tin Phạm Quỳnh Anh được bạn trai cầu hôn lãng mạn bên bãi biển cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý. Nữ ca sĩ kể lại khoảnh khắc khó quên với truyền thông: “Quỳnh Anh đã bị lừa trong suốt một tháng trời không hề biết gì. Ngày hôm đó tôi mới thật sự biết cảm giác được cầu hôn là như thế nào... Hạnh phúc không tự dưng mà đến. Người ấy xuất hiện vào lúc Quỳnh Anh không còn tìm kiếm gì nữa. Không đi tìm kiếm không phải vì mình không tin vào tình yêu nữa, mà vì mình còn quá nhiều điều cần lo như cuộc sống, sự nghiệp, hai bé con của mình. Khi đó, ông trời se duyên cho mình với một người bạn…”

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