Hậu sinh nở, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ tên của con gái út

Hậu trường 17/07/2022 10:51

Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mới đây đã tiết lộ tên của cô con gái mới sinh của mình, đồng thời đăng tải bộ ảnh được thực hiện trong khoảng thời gian cô còn bầu bí.

Giữa tháng 6 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức xác nhận cô đã mang thai với bạn trai của mình. Đến cuối tháng 6, cô lâm bồn, sau ít ngày tham dự đám cưới của Minh Hằng. Được biết, nhóc tỳ thứ 3 của nữ ca sĩ là một bé gái.

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Bộ ảnh được thực hiện khi mang bầu của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Instgram nhân vật

Sau thời gian nghỉ ngơi hậu sinh nở, Phạm Quỳnh Anh mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bộ ảnh được cô thực hiện trong giai đoạn mang thai lên trang Instagram cá nhân. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện vest trắng không cài khuy và "thả rông" vòng 1 của mình.

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Phạm Quỳnh Anh đồng thời cũng tiết lộ tên của con gái thứ 3 của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong bài viết này, Phạm Quỳnh Anh đã tiết lộ tên thân mật của bé út. Theo đó, con gái thứ 3 của cô tên là Zoey, mang ý nghĩa là xinh xắn và năng động. Nữ ca sĩ viết: "Can’t wait to see you, my baby Zoey".

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Bạn trai hiện tại của Phạm Quỳnh Anh có mối quan hệ tốt với chồng cũ cô - Ảnh: Instgram nhân vật

Không lâu trước đây, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ về người yêu hiện tại của mình, đồng thời là cha của con gái thứ 3 của cô. Nữ ca sĩ cho hay, bạn trai cô rất biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô. Người này cũng có mối quan hệ tốt với chồng cũ của cô - đạo diễn Quang Huy.

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