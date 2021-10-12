Liên tục bị đồn hôn nhân lục đục, Hồng Ngọc bức xúc lên tiếng: "Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt"

Hậu trường 12/10/2021 16:23

Nữ ca sĩ lần đầu lên tiếng chuyện hôn nhân khi có người thân "bán tín bán nghi" hỏi thăm.

Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Hồng Ngọc lần đầu lên tiếng về chuyện hôn nhân bị đồn "lục đục". Cụ thể, một người chị thân thiết hỏi cô: "Em và Tâm happy chứ?". 

Thấy lạ, Hồng Ngọc liền thắc mắc lý do và được người này cho biết đã nghe bóng gió ở đâu đó nói rằng vợ chồng nữ ca sĩ đang có lục đục, nhưng vì bán tín bán nghi nên hỏi lại. Giãi bày với người này, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" cho biết, từ lâu cô đã không còn quan tâm tới tin đồn, ai nghĩ thế nào thì kệ. Tuy nhiên, lần này cô phải lên tiếng. 

Liên tục bị đồn hôn nhân lục đục, Hồng Ngọc bức xúc lên tiếng: 'Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt' - Ảnh 1

Vợ chồng Hồng Ngọc.

"Chị cảm nhận được Tâm và em rất hạnh phúc, thấy Tâm rất tử tế và thấy em rất vui khi nhắc về Tâm nên chị cũng hoang mang", người này bình luận. 

Thấy vậy, nữ ca sĩ bèn kể lại chuyện này với chồng và thuật lại như sau: "Tâm cười và ôm nhẹ mình bảo, cuộc sống là vậy đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

Nói thật mình yêu chồng mình lắm và chồng mình yêu mình lắm nhé, giờ còn lo lắng yêu thương trân trọng và sợ mất nhau hơn xưa nữa mọi người ạ. Chúc mọi người tuần mới bình an".

Dưới bài chia sẻ của vợ, ông xã Hồng Ngọc còn đùa vui: "Bỏ thuốc lá được hơn năm nay, mặt nó cứ căng mập cho nên phải tập thể dục cho bớt mập". Đáp lời, Hồng Ngọc nhắn nhủ chồng: "Yêu anh nhưng nếu tập thể dục nữa thì yêu hơn".

Màn tung hứng đã chứng minh cuộc sống của cặp đôi rất viên mãn và hạnh phúc. 

Liên tục bị đồn hôn nhân lục đục, Hồng Ngọc bức xúc lên tiếng: 'Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt' - Ảnh 2

Tổ ấm của cặp đôi. 

Hồng Ngọc kết hôn với Việt kiều Thomas Tâm vào năm 2009, sau 16 năm quen biết. Ông xã nữ ca sĩ là bầu show có tiếng ở hải ngoại. Anh cũng là người nâng đỡ sự nghiệp của cô. 

Vợ chồng Hồng Ngọc hiện sống cùng 3 nhóc tỳ ở thành phố Dallas, bang Texas, Hoa Kỳ. Nữ ca sĩ từng gửi lời nhắn nhủ yêu thương tới ông xã khi kỉ niệm 11 năm ngày cưới: 

“15 năm yêu nhau và 11 năm nên nghĩa vợ chồng… Mình đến với nhau từ lúc chúng ta chả có gì, đến khi chúng ta có quá nhiều thứ, thăng trầm, cực khổ, mệt mỏi, rồi hạnh phúc và giờ là một gia tài đầy ắp yêu thương… Người bạn chung chăn gối bao năm qua cùng em, người không bao giờ đòi hỏi em phải là người vợ hoàn hảo, nhưng em biết mình cần làm gì cho nhau anh nhỉ”.

“Tình yêu của chúng ta sẽ luôn mang đến sự trân trọng, sự hy sinh, sự hoà hợp để cùng xây dựng một cuộc sống ấm no phải không anh. Em luôn nghĩ, cuộc sống chúng ta có quá nhiều thứ, nên đối với ai trong cuộc sống này cũng phải gặp điều không may, và điều đó cũng vừa xảy ra với chúng ta trong những ngày qua, nhưng em có anh, có các con bên cạnh em thấy ấm áp lắm”, Hồng Ngọc nói thêm.

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