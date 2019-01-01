Lâu lắm mới được Phùng Ngọc Huy công khai quan tâm, Mai Phương nói ngay câu này

Hậu trường 01/01/2019 10:01

Được Phùng Ngọc Huy khen ngợi khi đăng ảnh vui vẻ bên con gái Lavie, diễn viên Mai Phương phản ứng một cách nhẹ nhàng.

Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn rất nhiều. Hiện tại, ngoài việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cô dành thời gian chăm sóc con gái và tham gia một vài hoạt động nghệ thuật để bớt nhớ nghề.

Mới đây, bà mẹ đơn thân vừa chia sẻ loạt hình ảnh cùng con gái Lavie tham gia biểu diễn từ thiện tại chùa. Ngay sau khi đăng tải, nhiều người gửi lời chúc mừng khi thấy sức khỏe của cô đang ngày càng hồi phục. Đáng chú ý nhất, Phùng Ngọc Huy cũng bình luận dưới bài viết: “Hai mẹ con dễ thương quá".

Lâu lắm mới được Phùng Ngọc Huy công khai quan tâm, Mai Phương nói ngay câu này - Ảnh 1
Mai Phương rạng rỡ bên con gái Lavie - Ảnh: FBNV
Lâu lắm mới được Phùng Ngọc Huy công khai quan tâm, Mai Phương nói ngay câu này - Ảnh 2
Lavie là con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Dù mới 5 tuổi nhưng cô bé đã biết quan tâm và thương mẹ rất nhiều - Ảnh: FBNV

Có thể nói đây là lần hiếm hoi Phùng Ngọc Huy công khai khen ngợi, động viên người yêu cũ và con gái trên mạng xã hội. Dù đã đường ai nấy đi nhưng anh vẫn rất quan tâm đến Mai Phương, đặc biệt là sau khi tình cũ bị ung thư phổi. Trước lời khen của Phùng Ngọc Huy, Mai Phương lập tức đáp lời: “Cám ơn ba Huy”.

Lâu lắm mới được Phùng Ngọc Huy công khai quan tâm, Mai Phương nói ngay câu này - Ảnh 3
Khi biết Mai Phương mắc bệnh, cô bé đã cầu nguyện để mẹ nhanh hết bệnh - Ảnh: FBNv
Lâu lắm mới được Phùng Ngọc Huy công khai quan tâm, Mai Phương nói ngay câu này - Ảnh 4
Con gái chính là động lực lớn nhất giúp cô kiên trì chống chọi với bệnh hiểm nghèo - Ảnh: FBNV
Lâu lắm mới được Phùng Ngọc Huy công khai quan tâm, Mai Phương nói ngay câu này - Ảnh 5
Sau hơn 3 tháng điều trị, Mai Phương ngày càng lạc quan. Bệnh ung thư cũng thuyên giảm nhiều - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, không ít người hâm mộ hi vọng Phùng Ngọc Huy và Mai Phương có thể tái hợp để cho bé Lavie một tổ ấm trọn vẹn.

Tài khoản có tên L.V bày tỏ: "Chúc gia đình em hạnh phúc, mong sớm đoàn tụ".

"Chỉ một câu động viên của Huy làm khán giả yên tâm rồi. Chúc gia đình em sớm đoàn tụ, an yên", một cư dân mạng viết.

Một người khác lại thương cho con gái Mai Phương: "Có nhiều người phụ nữ bao quanh anh Huy sẽ làm cho anh vui thay chị Phương. Nhưng sao nhìn bé Lavie mà em thấy đau lòng thay, rơi nước mắt".

Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư

Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư

Sau ba tháng điều trị ung thư phổi, Mai Phương tuy chưa khỏi bệnh hoàn toàn nhưng đã quay trở lại cuộc sống bình thường.

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