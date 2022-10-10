Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo 'ông chú' gây chú ý khi làm MC cho lễ cưới Anh Tú - Diệu Nhi

Hậu trường 10/10/2022 19:27

Không phải Trấn Thành, trọng trách MC trong lễ cưới Diệu Nhi - Anh Tú chính là diễn viên Kiều Minh Tuấn.

Vào chiều tối ngày 10/10, đám cưới của Anh Tú-Diệu Nhi được chính thức được diễn ra, lần lượt khách mời đã tề tựu đông đủ và liên tục cập nhật những hình ảnh ở nơi tổ chức hôn lễ làm cho đông đảo khán giả vô cùng nóng lòng và không ngừng trông ngóng. Đặc biệt, vị trí MC cũng khiến khán giả không khỏi tò mò. 

Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo 'ông chú' gây chú ý khi làm MC cho lễ cưới Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 1

Theo hình ảnh được chia sẻ, Kiều Minh Tuấn sẽ được giao trọng trách làm MC dẫn dắt hôn lễ. Tuy nhiên, thu hút sự quan tâm của dân mạng hơn cả là ngoại hình diễn viên 8X. Diện vest đen chỉn chu, song Kiều Minh Tuấn lại gây hoang mang với mái tóc dài uốn tóc xoăn, trông khá lạ lẫm. Cộng với việc để râu ria xồm xoàm, diện mạo nam diễn viên "dừ" hơn thường thấy. 

Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo 'ông chú' gây chú ý khi làm MC cho lễ cưới Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 2

Diện mạo đầy khác lạ, có phần rườm rà của nam diễn viên khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Song được biết đây là kiểu tóc nối "đi phim" của Kiều Minh Tuấn, có vẻ nếu tháo ra nối vào sẽ bất tiện, cản trở cho công việc.

Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo 'ông chú' gây chú ý khi làm MC cho lễ cưới Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 3
Từ khi nhận thiệp cưới, Kiều Minh Tuấn đã nuôi râu tóc dài thế này.

Bởi vì là lần đầu được giao cho trọng trách quan trọng này, lại không phải sở trường nên nam diễn viên còn khá lúng túng, Kiều Minh Tuấn không tránh khỏi những lúc bối rối, thậm chí nói nhầm trong lúc dẫn dắt khiến quan khách bật cười. Sự vụng về của Kiều Minh Tuấn lại trở nên đáng yêu và làm buổi lễ tự nhiên và thu hút hơn. Đây cũng có thể là vụng ý của Diệu Nhi và Anh Tú khi giao cho đàn anh trọng trách quan trọng này trong ngày đặc biệt.

Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo 'ông chú' gây chú ý khi làm MC cho lễ cưới Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 4

Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo 'ông chú' gây chú ý khi làm MC cho lễ cưới Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 5
Một số hình ảnh trong hôn lễ chiều 10/10 của Anh Tú - Diệu Nhi.
Diệu Nhi gặp sự cố ngoài ý muốn đứt dây áo khi tung bông cưới

Diệu Nhi gặp sự cố ngoài ý muốn đứt dây áo khi tung bông cưới

Để không mất không khí vui vẻ, Diệu Nhi vẫn bình tĩnh thực hiện màn tung bông cho dàn khách mời nữ.

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