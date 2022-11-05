Hồi phục sau đột quỵ, nghệ sĩ Công Lý trở lại phim trường, có chuyến 'xuất ngoại' đầu tiên cùng bã xã

Hậu trường 05/11/2022 16:57

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Công Lý cùng bà xã đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã nghệ sĩ Công Lý đã chia sẻ hình ảnh cả hai vợ chồng cùng nhau đến xứ sở mặt trời mọc. Được biết, đây là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của nghệ sĩ Công Lý sau hơn 1 năm gặp biến cố về sức khỏe. Cụ thể, Ngọc Hà viết: "Xấu qua nên cùng đeo khẩu trang chụp ảnh".

Hồi phục sau đột quỵ, nghệ sĩ Công Lý trở lại phim trường, có chuyến 'xuất ngoại' đầu tiên cùng bã xã - Ảnh 1
Nghệ sĩ Công Lý đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên sang Nhật Bản sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh: FBNV

Kể từ khi gặp biến cố về sức khỏe, đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của hai vợ chồng "Bắc Đẩu". Có thể thấy, nhờ sự chăm sóc tận tình của y bác sĩ và bà xã, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã hồi phục nhanh chóng. Dù đã khỏe trở lại nhưng có thể thấy NSND Công Lý gầy gò trông thấy. Dù vậy, công chúng vẫn luôn dõi theo và dành sự quan tâm đặc biệt cho nam nghệ sĩ.

Hồi phục sau đột quỵ, nghệ sĩ Công Lý trở lại phim trường, có chuyến 'xuất ngoại' đầu tiên cùng bã xã - Ảnh 2
Sức khỏe nghệ sĩ Công Lý đã dần hồi phục - Ảnh: FBNV

Được biết, vào tháng 7/2021, thông tin nghệ sĩ Công Lý gặp biến cố về sức khỏe khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng lo lắng. Trong vòng một năm qua, anh phải tạm dừng mọi công việc tại nhà hát Kịch và âm thầm tiếp nhận điều trị từ phía bệnh viện. Cho đến thời điểm hiện tại "cô Đẩu" đã có nhiều dấu hiệu tích cực.  

Khi về cơ bản sức khỏe đã hồi phục, nghệ sĩ Công Lý bắt đầu đi diễn trở lại. Hồi tháng 5 vừa qua, đại diện nhà hát Kịch cũng đã xác nhận Công Lý đã đi diễn trở lại. Ngoài ra anh còn nhận vai phụ trong một bộ phim truyền hình. Màn tái xuất của nam nghệ sĩ khiến công chúng không ngừng bàn tán xôn xao trong một thời gian dài.

Hồi phục sau đột quỵ, nghệ sĩ Công Lý trở lại phim trường, có chuyến 'xuất ngoại' đầu tiên cùng bã xã - Ảnh 3
Nghệ sĩ Công Lý đã quay trở lại nghiệp diễn sau khi sức khỏe đã ổn định - Ảnh: Internet

Trong thời gian NSND Công Lý điều trị bệnh tại nhà, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật những dấu hiệu phục hồi tích cực của anh lên mạng xã hội.  NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà đầu năm 2021 sau 5 năm yêu nhau. Bà xã của nam nghệ sĩ kém anh 15 tuổi, hoạt động trong ngành báo chí.  

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