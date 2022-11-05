Hồi phục sau đột quỵ, nghệ sĩ Công Lý trở lại phim trường, có chuyến 'xuất ngoại' đầu tiên cùng bã xã

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã nghệ sĩ Công Lý đã chia sẻ hình ảnh cả hai vợ chồng cùng nhau đến xứ sở mặt trời mọc. Được biết, đây là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của nghệ sĩ Công Lý sau hơn 1 năm gặp biến cố về sức khỏe. Cụ thể, Ngọc Hà viết: "Xấu qua nên cùng đeo khẩu trang chụp ảnh".

Nghệ sĩ Công Lý đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên sang Nhật Bản sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh: FBNV

Kể từ khi gặp biến cố về sức khỏe, đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của hai vợ chồng "Bắc Đẩu". Có thể thấy, nhờ sự chăm sóc tận tình của y bác sĩ và bà xã, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã hồi phục nhanh chóng. Dù đã khỏe trở lại nhưng có thể thấy NSND Công Lý gầy gò trông thấy. Dù vậy, công chúng vẫn luôn dõi theo và dành sự quan tâm đặc biệt cho nam nghệ sĩ.