NSND Công Lý được 'tiếp thêm sức mạnh' nhờ hành động cực tình cảm này của quý tử

Hậu trường 23/10/2022 13:00

Chỉ một hành động đơn giản của con trai mà NSND Công Lý đã cảm thấy vô cùng xúc động.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSND Công Lý đã đăng tải bức ảnh chụp lại phong bì thư với một dòng chữ: "Chúc bố mau khỏe nhé". Qua chi tiết này, có thể thấy đây là phong bì được gửi từ con trai của nam nghệ sĩ.

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NSND Công Lý chia sẻ phong bì mà con trai gửi - Ảnh: Chụp màn hình

Nhận được món quà này từ con trai, NSND Công Lý đã không khỏi xúc động, anh cảm thán: “Con trai bố lớn thật rồi”. Lời nhắn nhủ này của nam diễn viên có thể thấy sự quan tâm của con trai chính là liều thuốc tinh thần lớn giúp anh vượt qua được bệnh tật.

Chia sẻ của NSND Công Lý đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người cho biết, dưới cương vị là một bậc cha mẹ, hành động này đã khiến họ cảm động rưng rưng nước mắt.

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NSND Công Lý và hai con - Ảnh: FBNV

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Trước khi nên duyên với biên tập viên Ngọc Hà, Công Lý từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai con. Con gái lớn nam nghệ sĩ là Thục Anh (20 tuổi) là kết tinh của mối tình giữa anh và vợ đầu là Thục Khuê. Con trai Gia Bảo là con của Công Lý và MC Thảo Vân. Khi nam nghệ sĩ đổ bệnh, các con vẫn thường xuyên sang thăm hỏi và chăm sóc bố.

Cách đây không lâu, bà xã hiện tại của Công Lý - BTV Ngọc Hà đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ông xã. Theo đó, nam nghệ sĩ đang có nhiều dấu hiệu hồi phục tích cực và vẫn đang điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

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“Cái cảm giác anh Lý bật dậy mặc quần áo! Đi 1 mình từ trên nhà xuống dưới sảnh lên xe đến nhà hát họp. Thật là sung sướng dù biết đi 1 mình được nhưng vợ vẫn lén đi thang khác, đi sau để quan sát." - Ngọc Hà cho hay.

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Từ khóa:   Công Lý NSND Công Lý con trai NSND Công Lý

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