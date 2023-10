Sức khỏe NSND Công Lý có tín hiệu vui, vợ trẻ hạnh phúc thông báo điều cô mong mỏi chồng đã làm được

Bà xã Công Lý vui mừng khi tình hình sức khỏe của chồng có tín hiệu khả quan. Ảnh: Chụp màn hình

Theo như Ngọc Hà chia sẻ, sức khỏe của nam nghệ sĩ đang chuyển biến tích cực. NSND Công Lý vẫn đang điều trị bệnh theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Thấy sức khỏe của anh ổn định khiến ai nấy cũng mừng theo.

Dưới bài viết, khán giả, bạn bè và người thân để lại nhiều bình luận động viên tinh thần như: "Anh Lý thật may mắn khi có 1 người vợ tuyệt vời như em, sống tình cảm. Chúc 2 vợ chồng em gái chị thật nhiều sức khỏe luôn bình an nhé em"; "Xúc động quá, mong anh và em luôn hạnh phúc bên nhau". "Anh Lý thật may mắn"; "Thật là tuyệt vời chúc còn nhiều tin vui hơn nữa"...