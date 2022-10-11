Sức khỏe NSND Công Lý có tín hiệu vui, vợ trẻ hạnh phúc thông báo điều cô mong mỏi chồng đã làm được

"Cái cảm giác anh Lý bật dậy mặc quần áo! Đi 1 mình từ trên nhà xuống dưới sảnh lên xe đến nhà hát họp. Thật là sung sướng dù biết đi 1 mình được nhưng vợ vẫn lén đi thang khác, đi sau để quan sát”, bà xã Công Lý hạnh phúc.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý vui mừng khi chia sẻ về tình hình sức khỏe của chồng. Theo đó, Ngọc Hà cho biết cô hạnh phúc khi thấy chồng có thể tự đi xuống cầu thang, ra cổng và lên xe đến Nhà hát. Tuy nhiên, cô vẫn lo lắng và lén đi theo cho đến khi chồng lên xe.

Dưới bài viết, khán giả, bạn bè và người thân để lại nhiều bình luận động viên tinh thần như: "Anh Lý thật may mắn khi có 1 người vợ tuyệt vời như em, sống tình cảm. Chúc 2 vợ chồng em gái chị thật nhiều sức khỏe luôn bình an nhé em"; "Xúc động quá, mong anh và em luôn hạnh phúc bên nhau". "Anh Lý thật may mắn"; "Thật là tuyệt vời chúc còn nhiều tin vui hơn nữa"...

Theo như Ngọc Hà chia sẻ, sức khỏe của nam nghệ sĩ đang chuyển biến tích cực. NSND Công Lý vẫn đang điều trị bệnh theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Thấy sức khỏe của anh ổn định khiến ai nấy cũng mừng theo.

Ngọc Hà cho biết thêm, phải mất 1 năm cô mới dám cho chồng đi một mình. Trước đó, vợ Công Lý luôn tháp tùng chồng đi công việc hay gặp bạn bè, đi khám.

NSND Công Lý không may bị đột quỵ vào tháng 7/2021. Sau gần 4 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện, anh được về nhà và bắt đầu hành trình thực hiện phục hồi chức năng. Trải qua nhiều khó khăn, mệt mỏi về tinh thần cũng như vật chất, hiện tại, NSND Công Lý đã khỏe mạnh hơn.

Trong quá trình chiến đấu với bệnh tật, Ngọc Hà luôn bên cạnh động viên, chăm sóc chồng khiến nhiều người nể phục.

Cô chia sẻ trong quá trình NSND Công Lý nằm viện, tinh thần của cô trống rỗng và mơ hồ nhưng chưa từng mở lời kêu than. Ngọc Hà cho biết cô cũng là phụ nữ nên dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn có lúc yếu lòng. Tuy nhiên, theo Ngọc Hà, cô đã xốc lại tinh thần vì nếu nản chí thì chồng biết dựa vào ai. Sức mạnh giúp Ngọc Hà vượt qua thời điểm đó chính là tình cảm yêu thương chồng.

Bà xã cũng Công Lý vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: FBNV

Sau 1 năm chồng xảy ra biến cố, vợ NSND Công Lý mới thừa nhận tình hình sức khỏe của anh thời điểm đó cực kỳ tiêu cực. "Anh Lý bệnh nặng vô cùng. Rất nặng. Và sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích", Ngọc Hà Lê chia sẻ.

Dù đã thoát "cửa tử" nhưng NSND Công Lý lúc tỉnh lại bị sốc và rơi vào trạng thái trầm cảm do sức khỏe yếu không thể vận động bình thường. Tuy nhiên, nhờ sự giúp sức của bác sĩ, sự động viên của người thân nên NSND Công Lý đã vượt qua và dần hồi phục. Hiện tại, NSND Công Lý đã bắt đầu quay trở lại công việc và cuộc sống riêng tư của anh cũng dần khởi sắc hơn.