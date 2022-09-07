Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh

Hậu trường 07/09/2022 09:40

Cũng rất lâu sau khoảng thời gian dưỡng bệnh, nghệ sĩ Công Lý đã không kìm được nước mắt khi gặp lại đồng nghiệp, bạn bè, trở về nơi có ánh đèn sân khấu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hà - vợ nghệ sĩ Công Lý đã đăng tải những bức ảnh Công Lý đi cúng Tổ nghề với dòng chia sẻ: "Thương em bé rất nhiều. Em bé gặp lại mọi người mà nhiều vỡ oà ". Có thể thấy, Công Lý đã không thể nào kìm được nước mắt khi gặp lại các anh chị em nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh 1

Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh 2

Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh 3
Nghệ sĩ Công Lý khóc sướt mướt khi gặp lại đồng nghiệp, bạn bè - Ảnh: FB Ngọc Hà Lê

Những hình ảnh này của Công Lý đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ, khán giả cũng gửi lời chúc sức khỏe đến "cô Đẩu"

Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh 4

Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh 5
Nhiều nghệ sĩ, khán giả thấy thương cho nghệ sĩ Công Lý - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Trước đó, Ngọc Hà cũng đã chia sẻ việc nghệ sĩ Công Lý phải đến bệnh viện làm giảm đau rồi mới đi cúng Tổ nghề, cụ thể:

"Hôm nay nhà hát em bé Lý giỗ tổ nghề. Bình thường dịp quan trọng này là em bé sẽ bảo vợ là lượt quần áo thật đẹp và tìm ngay logo nhà hát để cài.

Nhưng em bé đang ốm, người đau nhức vì zono thần kinh nên sáng mình bảo thôi cố lên viện Làm Giảm Đau rồi gần trưa đến cho đỡ mỏi, đỡ khiến mọi người lo lắng. Lên đến cửa, đã có các đệ đón em bé. Vừa vui, vừa tủi…..

Em bé nhìn có vẻ khó tính, nóng tính nhưng thật ra là người rất Tình Cảm và Chân Tình! Lên nhà hát gặp đồng nghiệp rất vui. Ai cũng thương em bé Lý, mong em bé Lý sẽ được tổ nghề độ để sớm đc đi làm lại.

Ngồi ăn với mọi người, biết vợ ở nhà ốm nhưng vẫn nhắn tin dặn vợ phải ăn uống. Thương lắm.

Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh 6

Nghệ sĩ Công Lý bật khóc nức nở khi gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài dưỡng bệnh - Ảnh 7
Công Lý mong được Tổ nghề độ để sớm được trở lại với đam mê - Ảnh: FBNV

Đã từng có khoảng thời gian dài NS Công Lý bị đột quỵ, phải đối diện với những ngày tháng chiến đấu cùng bệnh tật. Thế nhưng, phía sau anh luôn có bà xã Ngọc Hà quan tâm chăm sóc tận tình. Dạo gần đây, nam nghệ sĩ cũng đã dần ổn định sức khỏe và quay trở lại với công việc hằng ngày khiến người hâm mộ cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Hình ảnh Công Lý trong tập phim chiếu trên VTV sau thời gian vắng bóng vì điều trị bệnh

Hình ảnh Công Lý trong tập phim chiếu trên VTV sau thời gian vắng bóng vì điều trị bệnh

Công Lý sẽ xuất hiện trên sóng VTV từ tập 22 của phim Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ.

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