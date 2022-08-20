Mới đây, bà xã Công Lý một lần nữa khiến cư dân mạng lo lắng khi bất ngờ đăng tải hình ảnh ở bệnh viện.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Công Lý lại một lần nữa khiến cư dân mạng chú ý và quan tâm khi bất ngờ đăng tải hình ảnh ở bệnh viện. Bên cạnh đó, cô còn đính kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý với thái độ không mấy vui vẻ, thậm chí là tỏ ra bực mình: "Phát điên. Khổ thật sự".

Ngay sau đó, những dòng chia sẻ này từ Ngọc Hà đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Dù chưa rõ sự tình ra sao và chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng thể hiện sự quan tâm đến bà xã Công Lý và mong cô hãy cố gắng.

Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã do trượt chân trên sàn nhà. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, NSND Công Lý được vợ là Ngọc Hà chăm sóc tận tình, đồng thời các đồng nghiệp cũng liên tục tới thăm hỏi và động viên anh.

Trong suốt thời gian NSND Công Lý phải nhập viện điều trị, Ngọc Hà luôn túc trực ở bên để chăm sóc tận tình. Cô cho biết có những khoảng thời gian gặp khó khăn, áp lực tưởng chừng như sẽ gục ngã nhưng may mắn đến thời điểm hiện tại mọi thứ với vợ chồng cô đều suôn sẻ.

Sau thời gian dưỡng bệnh, nam nghệ sĩ cũng dần trở lại với nghệ thuật khiến công chúng vui mừng - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, vợ NSND Công Lý liên tục cập nhật những biến chuyển tích cực về sức khỏe của anh. Sau thời gian dưỡng bệnh, nam nghệ sĩ cũng dần trở lại với nghệ thuật khiến công chúng vui mừng. Mới đây nhất, anh tham gia một vai diễn nhỏ trong bộ phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

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