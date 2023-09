Hoa hậu Lê Hoàng Phương hé lộ bản thiết kế 2 váy dạ hội cho đêm Bán kết và Chung kết Miss Grand International 2023

Thiết kế ánh tím hồng được ấn định sẽ là trang phục mà Miss Grand Vietnam 2023 catwalk trong phần thi dạ hội, nếu cô có cơ hội lọt vào Top 10 ở chung kết

Thiết kế ánh tím hồng được ấn định sẽ là trang phục mà Miss Grand Vietnam 2023 catwalk trong phần thi dạ hội, nếu cô có cơ hội lọt vào Top 10 ở chung kết. Bộ cánh có phần đơn giản hơn so với mẫu đầm ở đêm bán kết. Phần thân trên của áo được may bằng vải mỏng, có độ xuyên thấu cao và đính đá lấp lánh trước ngực. Thân dưới váy chuyển từ bạc thành hồng tím và xẻ cao đùi giúp cho Hoàng Phương dễ dàng di chuyển trên sân khấu.

Sau khi hai chiếc váy dạ hội được công bố, fan sắc đẹp đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho Hoàng Phương. Một số người có mong muốn Hoàng Phương sẽ diện váy vàng trong đêm chung kết vì thiết kế này có phần hoành tráng hơn so với váy tím. Tuy nhiên, số khác lại phản biện chiếc váy vàng được dùng cho bán kết là hoàn toàn hợp lý. Do nếu không may, Hoàng Phương không thể lọt vào Top 10 Miss Grand International như Thiên Ân của năm trước, cô sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc được tỏa sáng cho thiết kế lộng lẫy này.

Cuộc thi Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam quy tụ hơn 70 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 3 - 25/10. Theo thông tin từ ban tổ chức, đêm chung kết Miss Grand International 2023 sẽ diễn ra vào tối 25/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Hoa hậu Lê Hoàng Phương đang trong quá trình tập luyện, trau dồi các kỹ năng chuyên môn như trình diễn, ứng xử, giao tiếp, catwalk... để tham gia "chinh chiến" ngay tại sân nhà

Điểm nhấn của đêm thi này chính là màn phô diễn tài năng của các thí sinh qua nhiều tiết mục như nhảy múa mở màn đi kèm màn hô tên, trình diễn áo tắm, trình diễn dạ hội, tiết mục của nghệ sĩ, phần thi ứng xử và đặc biệt nhất là khoảnh khắc trao vương miện cho người kế nhiệm của Miss Grand International 2022 Isabella Menin.