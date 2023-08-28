Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương

Hậu trường 28/08/2023 08:55

Đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương được nhiều khán giả ủng hộ. Chính vì thế mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến tân Hoa hậu đều được công chúng săn đón vô cùng nồng nhiệt.

Vào tối ngày 27/8, chung kết Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) khép lại với danh hiệu cao nhất được trao cho người đẹp Lê Hoàng Phương. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 lần lượt thuộc về người đẹp Bùi Khánh Linh, Trương Quí Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh, Đặng Hoàng Tâm Như.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 1
Lê Hoàng Phương - Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 

 

Đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương được nhiều khán giả ủng hộ. Người đẹp 28 tuổi nổi bật từ đầu cuộc thi, trình diễn đẹp, ứng xử lưu loát trong chung kết. Mỹ nhân nói cô đăng quang nhờ may mắn và đến giờ vẫn chưa tin bản thân trở thành tân hoa hậu.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 2
Lê Hoàng Phương được nhiều khán giả ủng hộ khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2023

 

Ngay lập tức mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến tân Hoa hậu đều được công chúng săn đón vô cùng nồng nhiệt ở khắp các nền tảng mạng xã hội.

Khác hình ảnh sắc sảo, gợi cảm trên sân khấu, ngoài đời, Hoàng Phương trẻ trung khi đặc biệt ưa chuộng phong cách thời trang cá tính, thời thượng nhằm tôn lên đường cong cơ thể đầy quyến rũ.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 3Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 4

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 5
Hoàng Phương đặc biệt ưa chuộng phong cách thời trang cá tính, tôn dáng ở đời thường

 

Tân hoa hậu nhiều năm gắn với mái tóc dài ngang vai, ít tạo kiểu. Cô nói bản thân tự tin nhờ đẹp hơn thời mới thi nhan sắc bốn năm trước. Ở khoảnh khắc ít son phấn, Hoàng Phương vẫn thu hút với vầng trán cao, đôi mắt sâu, làn da nâu bóng, sống mũi thẳng và tràn đầy sức sống.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 6

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 7
Tân hoa hậu nhiều năm gắn với mái tóc dài ngang vai, ít tạo kiểu

 

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 8
Nhan sắc Lê Hoàng Phương khi để mặt mộc vẫn tràn đầy sức sống

 

Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu mối quan hệ rộng rãi và thân thiết với nhiều Hoa, Á hậu cùng các nghệ sĩ đình đám trong giới showbiz. Trên mạng xã hội, Lê Hoàng Phương luôn thể hiện sự thân thiện, vui vẻ và thoải mái tương tác với đông đảo người hâm mộ.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 9
Lê Hoàng Phương nhận được sự yêu mến của nhiều nghệ sĩ trong showbiz lẫn khán giả 

 

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995 tại Khánh Hòa. Tân Miss Grand Vietnam 2023 sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 86-61-94cm. Cô vốn là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc khi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và năm 2022. Đáng chú ý, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Hoàng Phương dừng chân ở Top 5 chung cuộc cùng với giải phụ Best Catwalk.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Ảnh 10
Lê Hoàng Phương từng có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc

 

Được biết, Lê Hoàng Phương tốt nghiệp ngành Kiến trúc của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Hiện tại, Lê Hoàng Phương đang là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của một công ty kiến trúc.

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