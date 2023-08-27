Hội ngộ sau ồn ào xoá bỏ danh hiệu, thái độ của chủ tịch Miss Grand International đối với hoa hậu Thuỳ Tiên ra sao?

Đoạn video mới nhất ghi lại hình ảnh Thùy Tiên gặp lại ông Nawat đang được quan tâm trên mạng xã hội.

Cận kề thời gian diễn ra đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2023, chiều ngày 26/8, bà Teresa - Phó Chủ tịch và đương kim Hoa hậu Miss Grand International 2022 Isabella Menin cũng đã có mặt tại TP.HCM. Trên Instagram cá nhân, bà phó Chủ tịch Miss Grand International cũng hào hứng đăng tải loạt ảnh check in vui vẻ cùng Hoa hậu Thuỳ Tiên và Hoa hậu Isabella Menin. Bên cạnh đó, theo clip được chia sẻ, Thuỳ Tiên mời "mami" Teresa và đương kim Miss Grand thưởng thức ẩm thực Việt Nam như bún chả giò, cơm tấm,.... Có thể thấy, bà Teresa bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại "con gái cưng" Thuỳ Tiên.

Trên Instagram cá nhân, bà phó Chủ tịch Miss Grand International hào hứng đăng tải loạt ảnh check in vui vẻ cùng Hoa hậu Thuỳ Tiên và Hoa hậu Isabella Menin Nhiều người cũng bày tỏ sự thắc mắc khi không thấy sự xuất hiện của Chủ tịch Miss Grand International là ông Nawat sau ồn ào xóa danh hiệu. Tuy nhiên, cùng ngày này, Hoa hậu Thùy Tiên đã đăng tải một đoạn video gặp gỡ ông Nawat và còn mang theo món quà để chúc mừng sinh nhật "papa" đã diễn ra vào ngày 10/8 trước đó. Ông Nawat có mặt tại Việt Nam để tham dự sân khấu Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 Đáng chú ý, khi hội ngộ, vị chủ tịch sinh năm 1973 không tỏ thái độ giận dỗi với Thùy Tiên mà ngược lại ông còn rất vui vẻ, ôm chào hỏi cô nàng. Tuy nhiên, ông vẫn khá kiệm lời khi gặp lại người đẹp, chứ không còn thoải mái như trước. Nhiều người đồn đoán rằng, có thể vì những mâu thuẫn trước đó nên Mr. Nawat vẫn ngại ngùng.

Đáng chú ý, khi hội ngộ, vị chủ tịch sinh năm 1973 không tỏ thái độ giận dỗi với Thùy Tiên mà ngược lại ông còn rất vui vẻ, ôm chào hỏi cô nàng Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ xóa bỏ danh hiệu Miss Grand International 2021 trên Instagram. Ngay lập tức, ông Nawat đã bỏ theo dõi người đẹp. Sau đó, nàng hậu lên tiếng xin lỗi và cho biết bản thân không cố tình hành động như vậy. Tuy nhiên, phía chủ tịch Miss Grand International vẫn im hơi lặng tiếng và không theo dõi lại Thùy Tiên. Vào ngày sinh nhật Thuỳ Tiên, Mr. Nawat cũng không có động thái chúc mừng. Ông Nawat nhấn nút bỏ theo dõi "con gái cưng" sau khi phát hiện cô xoá dòng chữ Miss Grand International 2021 Trước khi xảy ra ồn ào, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 và chủ tịch Nawat từng rất thân thiết Trước khi xảy ra ồn ào, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 và chủ tịch Nawat từng rất thân thiết. Bên cạnh đó, chủ tịch Miss Grand luôn tỏ ra tự hào khi nhắc về cô nàng. Đồng thời, ông từng khẳng định rằng rằng Thùy Tiên là người thành công nhất lịch sử đấu trường này kể từ khi cuộc thi thành lập.

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