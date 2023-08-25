Sau nhiều ồn ào, ông Nawat có động thái gây chú ý trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2023!

Ngày 27/8 tới đây, ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ tìm ra chủ nhân mới. Mới đây, trên Fanpage Miss Grand Vietnam cũng đã hé lộ sự góp mặt của nhiều khách mời quốc tế tại đêm chung kết. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Chủ tịch ông Nawat, phó Chủ tịch Teresa và đương kim Miss Grand International 2023 là Isabella Menin.

Trên Fanpage Miss Grand Vietnam cũng đã hé lộ sự góp mặt của nhiều khách mời quốc tế tại đêm chung kết

Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ tò mò về thái độ của ngài chủ tịch đối với Miss Grand Vietnam sau nhiều ồn ào vừa qua. Có thể thấy, trong bài viết được Phó Chủ tịch Miss Grand International là bà Teresa chia sẻ về thông tin sẽ đến Việt Nam, ông cũng chỉ bấm "thả tim" mà không có thêm bất kì động thái về vấn đề này.