Sau nhiều ồn ào, ông Nawat có động thái gây chú ý trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2023!

Tối ngày 23/8, 44 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã tranh tài trong đêm thi bán kết. Bộ vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 mang chủ đề “Wing Of The Grand - Đôi Cánh Hoà Bình”, gồm 1 chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu cùng 4 chiếc tiara dành cho 4 Á hậu. Vương Miện “Wings of the Grand” thể hiện sự xinh đẹp, kiên cường mạnh mẽ, nghị lực phi thường, khát vọng hoà bình của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.