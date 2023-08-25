Sau nhiều ồn ào, ông Nawat có động thái gây chú ý trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2023!

Ngày 27/8 tới đây, ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ tìm ra chủ nhân mới. Nhiều người hâm mộ tò mò về thái độ của ngài chủ tịch đối với Miss Grand Vietnam sau nhiều ồn ào vừa qua.
- Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu?
- Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: "Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu"
Ngày 27/8 tới đây, ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ tìm ra chủ nhân mới. Mới đây, trên Fanpage Miss Grand Vietnam cũng đã hé lộ sự góp mặt của nhiều khách mời quốc tế tại đêm chung kết. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Chủ tịch ông Nawat, phó Chủ tịch Teresa và đương kim Miss Grand International 2023 là Isabella Menin.
Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ tò mò về thái độ của ngài chủ tịch đối với Miss Grand Vietnam sau nhiều ồn ào vừa qua. Có thể thấy, trong bài viết được Phó Chủ tịch Miss Grand International là bà Teresa chia sẻ về thông tin sẽ đến Việt Nam, ông cũng chỉ bấm "thả tim" mà không có thêm bất kì động thái về vấn đề này.
Trước đó, làn sóng tranh cãi ồn ào bắt nguồn từ việc Hoa hậu Thiên Ân trượt top 10 tại Miss Grand International 2022 và gần đây nhất là việc Thùy Tiên bất ngờ xóa bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình quốc tế trang các trên cá nhân của mình. Những việc này từng khiến ông Nawat tỏ thái độ đầy gay gắt.
Kể từ sau đó, dù thường xuyên được fan tag tên trong các bài viết, hình ảnh của các thí sinh tại Miss Grand Vietnam, thế nhưng vị chủ tịch đến từ Thái Lan được cho là không mấy quan tâm như trước. Rất nhiều fan sắc đẹp bày tỏ sự lo lắng cho hành trình của người kế nhiệm Hoa hậu Thiên Ân chinh chiến tại Miss Grand International 2023.
Tối ngày 23/8, 44 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã tranh tài trong đêm thi bán kết. Bộ vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 mang chủ đề “Wing Of The Grand - Đôi Cánh Hoà Bình”, gồm 1 chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu cùng 4 chiếc tiara dành cho 4 Á hậu. Vương Miện “Wings of the Grand” thể hiện sự xinh đẹp, kiên cường mạnh mẽ, nghị lực phi thường, khát vọng hoà bình của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.