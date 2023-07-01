Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: "Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu"

Vừa qua, các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam xôn xao việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu ‘Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế’ khỏi phần tiểu sử của trang cá nhân và fanpage trên nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, khán giả phát hiện Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil đã huỷ theo dõi Hoa hậu Thuỳ Tiên. Tuy nhiên, ngay sau đó vài tiếng, dòng danh hiệu "Miss Grand International 2021" đã nhanh chóng được bổ sung trở lại giữa lùm xùm đôi bên.

Mới đây, ông Nawat đã chính thức lên tiếng trên story trang cá nhân về vụ việc trên như sau: "Nếu bạn không hiểu, thì đừng bình luận gì trên mạng xã hội. Tôi là người có lý trí và sẽ chiến đấu cho những gì mà tôi tạo ra. Ai làm gì không đúng với tôi, tôi sẽ phản kháng lại. Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu. Thậm chí, công ty chủ quản (của Thuỳ Tiên) còn phải sốc vì cô ấy làm vậy, trong khi, họ vẫn đang là đất nước đăng cai và hợp tác với các nhà tài trợ bằng danh hiệu đó.

Mở cho Tiên một cơ hội tại một sân khấu nào đó xem cô ấy tiếp tục thi. Tôi nghĩ đây là một mất mát của Miss Grand. Vẫn còn nhiều điều mà tôi nghĩ chưa từng sẽ kể ra. Khi tôi biết được sự việc, vấn đề đã kết thúc. Chúng tôi phải hành động vì danh dự của tổ chức.”

Ông Nawat chính thức lên tiếng về việc bỏ theo dõi Thùy Tiên, theo ông ai làm gì không đúng với ông, ông sẽ phản kháng lại. Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu

Trước phát ngôn của chủ tịch Miss Grand International, người hâm mộ lo lắng rằng sẽ có thể xuất hiện thêm cuộc phế truất diễn ra trong tương lai. Hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn giữ im lặng trước lùm xùm gỡ bỏ danh hiệu.

Hoa hậu Thùy Tiên vẫn giữ im lặng trước lùm xùm gỡ bỏ danh hiệu

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Cô là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang danh hiệu này.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên trở về hoạt động trong nước. Cô được đánh giá là người đẹp có nhiều hoạt động, đóng góp nổi bật. Thùy Tiên từng nhận bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất

Hoa hậu Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International vào ngày 25/10/2022. Chủ tịch Miss Grand International từng dành nhiều lời khen cho nàng hậu.

Ông Nawat từng dành lời khen dành cho Thùy Tiên, ông khẳng định khó có thể tìm ra một Miss Grand International như Tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới

Ông Nawat từng khen ngợi Hoa hậu Thùy Tiên: "Thùy Tiên một cô gái cực kỳ tuyệt vời, rất khó có thể tìm ra một Miss Grand International như Tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây là một cô gái cực kỳ chuyên nghiệp, luôn đúng giờ, biết cách làm việc và luôn tập luyện và nỗ lực không ngừng. Chính điều đó càng khẳng định cô gái này hoàn toàn xứng đáng sở hữu vương miện Miss Grand International".