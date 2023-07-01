Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: "Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu"

Hậu trường 01/07/2023 19:17

Mới đây, ông Nawat đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu ‘Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế’ trên trang mạng xã hội.

Vừa qua, các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam xôn xao việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu ‘Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế’ khỏi phần tiểu sử của trang cá nhân và fanpage trên nền tảng mạng xã hội.

Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu' - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu ‘Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế’ khỏi trang mạng xã hội

 

Đáng chú ý, khán giả phát hiện Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil đã huỷ theo dõi Hoa hậu Thuỳ Tiên. Tuy nhiên, ngay sau đó vài tiếng, dòng danh hiệu "Miss Grand International 2021" đã nhanh chóng được bổ sung trở lại giữa lùm xùm đôi bên.

Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu' - Ảnh 2
Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil đã huỷ theo dõi Hoa hậu Thuỳ Tiên

 

Mới đây, ông Nawat đã chính thức lên tiếng trên story trang cá nhân về vụ việc trên như sau: "Nếu bạn không hiểu, thì đừng bình luận gì trên mạng xã hội. Tôi là người có lý trí và sẽ chiến đấu cho những gì mà tôi tạo ra. Ai làm gì không đúng với tôi, tôi sẽ phản kháng lại. Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu. Thậm chí, công ty chủ quản (của Thuỳ Tiên) còn phải sốc vì cô ấy làm vậy, trong khi, họ vẫn đang là đất nước đăng cai và hợp tác với các nhà tài trợ bằng danh hiệu đó.

Mở cho Tiên một cơ hội tại một sân khấu nào đó xem cô ấy tiếp tục thi. Tôi nghĩ đây là một mất mát của Miss Grand. Vẫn còn nhiều điều mà tôi nghĩ chưa từng sẽ kể ra. Khi tôi biết được sự việc, vấn đề đã kết thúc. Chúng tôi phải hành động vì danh dự của tổ chức.”

Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu' - Ảnh 3
Ông Nawat chính thức lên tiếng về việc bỏ theo dõi Thùy Tiên, theo ông ai làm gì không đúng với ông, ông sẽ phản kháng lại. Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu

Trước phát ngôn của chủ tịch Miss Grand International, người hâm mộ lo lắng rằng sẽ có thể xuất hiện thêm cuộc phế truất diễn ra trong tương lai. Hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn giữ im lặng trước lùm xùm gỡ bỏ danh hiệu.

Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu' - Ảnh 4
 Hoa hậu Thùy Tiên vẫn giữ im lặng trước lùm xùm gỡ bỏ danh hiệu

 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Cô là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang danh hiệu này.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên trở về hoạt động trong nước. Cô được đánh giá là người đẹp có nhiều hoạt động, đóng góp nổi bật. Thùy Tiên từng nhận bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu' - Ảnh 5
Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất

 

Hoa hậu Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International vào ngày 25/10/2022. Chủ tịch Miss Grand International từng dành nhiều lời khen cho nàng hậu.

Ông Nawat lên tiếng trước vụ Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Sự non nớt bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu' - Ảnh 6
Ông Nawat từng dành lời khen dành cho Thùy Tiên, ông khẳng định khó có thể tìm ra một Miss Grand International như Tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới

 

Ông Nawat từng khen ngợi Hoa hậu Thùy Tiên: "Thùy Tiên một cô gái cực kỳ tuyệt vời, rất khó có thể tìm ra một Miss Grand International như Tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây là một cô gái cực kỳ chuyên nghiệp, luôn đúng giờ, biết cách làm việc và luôn tập luyện và nỗ lực không ngừng. Chính điều đó càng khẳng định cô gái này hoàn toàn xứng đáng sở hữu vương miện Miss Grand International".

 

Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức?

Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức?

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Tú bất ngờ ngầm thông báo về việc sắp chuẩn bị lấy chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Mr Nawat vbiz

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 15 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 15 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi