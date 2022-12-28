Sau khi đăng quang “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành người đẹp có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 'nàng hậu' bán hàng rong, chạy xe ôm khiến dân tình khá bất ngờ.

Sau khi đăng quang “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành người đẹp có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, nghệ thuật, cô còn xây dựng kênh YouTube cá nhân và hiện hút hơn 300 nghìn người theo dõi. Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên tung trailer chính thức của “Đu Đêm”, series thực tế cá nhân về cuộc sống về đêm trên YouTube. Cô hứa hẹn mang đến cho khán giả một “ống kính vạn hoa” về TP.HCM mỗi khi màn đêm buông xuống. Hoa hậu Thùy Tiên tung trailer chính thức của “Đu Đêm”, series thực tế cá nhân về cuộc sống về đêm trên YouTube - Ảnh: Internet Thùy Tiên gây bất ngờ khi hóa thân vào nhiều nhân vật, nghề nghiệp khác nhau để cảm nhận và khám phá những nét văn hóa về cuộc sống, ẩm thực và âm nhạc. Cụ thể đó là người bán hàng rong giản dị, người lái xe ôm công nghệ, một drag queen (nghệ sĩ giả nữ) hay người làm việc ở khu chợ về đêm.

Thùy Tiên gây bất ngờ khi hóa thân vào nhiều nhân vật, nghề nghiệp khác nhau để cảm nhận và khám phá những nét văn hóa về cuộc sống, ẩm thực và âm nhạc - Ảnh: Internet Thoát khỏi hình tượng sang chảnh của một Hoa hậu, Thùy Tiên trong series thực tế xuất hiện vô cùng giản dị và gần gũi. Người đẹp cho hay, cô sinh ra và lớn lên ở TP.HCM nên cô cảm thấy nơi đây rất gần gũi với mình. Tuy nhiên, khi được hỏi về vùng đất này, cô thừa nhận bản thân có chút hời hợt.

“Tôi là một người làm việc buổi sáng và đi ngủ vào buổi tối. Tôi biết có nhiều người giống mình, nhưng cũng có nhiều người sống về đêm. Đu đêm có thể cho mọi người thấy những góc khuất, khía cạnh của một thành phố về đêm”, Thùy Tiên chia sẻ. Thoát khỏi hình tượng sang chảnh của một Hoa hậu, Thùy Tiên trong series thực tế xuất hiện vô cùng giản dị và gần gũi - Ảnh: Internet Thông qua chương trình này, Thùy Tiên mong muốn có những trải nghiệm thực tế để cô truyền tải thông điệp về ý chí, động lực sống với khán giả. Thùy Tiên mong muốn có những trải nghiệm thực tế để cô truyền tải thông điệp về ý chí, động lực sống với khán giả - Ảnh: Internet Chương trình thực tế cúa Hoa hậu Thùy Tiên nhận về nhiều ý kiến tích cực của khán giả. “Một Hoa hậu thông minh, nhân hậu, luôn dành tình yêu thương cho cộng đồng luôn lan tỏa tình yêu thương, xem những bước hành trình của con thật sự ngưỡng mộ”; “Thật sự rất rất ngưỡng mộ Tiên vì Tiên đã không ngủ quên trên chiến thắng. Dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu nhưng Tiên biết mọi người yêu mến và ủng hộ Tiên. Chính vì thế mà Tiên đã không ngừng nỗ lực và cho mọi người thấy rằng Tiên có thể làm được những điều tuyệt vời hơn nữa”... là những bình luận của người xem.

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