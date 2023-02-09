Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức?

Hậu trường 09/02/2023 19:39

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Tú bất ngờ ngầm thông báo về việc sắp chuẩn bị lấy chồng.

Minh Tú là chân dài nổi tiếng làng mẫu Việt, tuy nhiên lại khá kín tiếng về đời tư. Gần một thập kỷ hoạt động showbiz, cô hiếm khi chia sẻ thông tin về bạn trai của mình. Chính vì thế, chuyện tình cảm của Minh Tú luôn được công chúng quan tâm.

Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức? - Ảnh 1
Minh Tú là chân dài nổi tiếng làng mẫu Việt - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Tú bất ngờ có chia sẻ gây chú ý khi đọc giấy tờ để kết hôn. Ngay lập tức nhiều người suy đoán cô nàng đang ngầm thông báo về việc sắp chuẩn bị lấy chồng. Cụ thể nữ siêu mẫu cho biết: "Kết hôn với đồng hương của bà Markel quá nhiều giấy tờ. Đọc xong muốn xỉu, cho nên tôi quyết định vẫn sẽ nợ lại deadline. Đúng nhận sai cãi".

Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức? - Ảnh 2
Minh Tú ngầm thông báo về việc sắp chuẩn bị lấy chồng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm trước thềm chung kết Miss Grand International 2021, Minh Tú từng "chơi lớn" hứa với khán giả nhất định sẽ lấy chồng nếu Thùy Tiên lọt vào top 3. Kết quả chung cuộc đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nữ siêu mẫu khi học trò cưng trở thành chủ nhân của vương miện danh giá. Cho đến nay, nữ siêu mẫu vẫn im lặng bất chấp sự tò mò, truy hỏi từ phía cư dân mạng về thời gian kết hôn của Minh Tú.

Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức? - Ảnh 3
Minh Tú từng "chơi lớn" hứa với khán giả nhất định sẽ lấy chồng nếu Thùy Tiên lọt vào top 3 nhưng không ngờ 'học trò cưng' lại nhận vương miện danh giá - Ảnh: Internet

Thời điểm khi chia tay Andree - rapper nhạc Việt, Minh Tú mới hé lộ hạnh phúc mới. Cụ thể, vào cuối tháng 12/2021, Minh Tú khiến cõi mạng "dậy sóng" khi công khai bạn trai Tây. Được biết nửa kia của Minh Tú tên Chris, là người Đức.

Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức? - Ảnh 4
Minh Tú và bạn trai người Đức - Ảnh: Internet

Họ từng yêu vào năm 2012 nhưng sớm chia tay. Phải đến năm 2018, sau khi Minh Tú trở về từ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, cả hai có dịp gặp lại và tiếp tục quyết định gắn bó. Được biết bạn trai Tây được lòng gia đình nữ người mẫu.

Giữ lời hứa với Thùy Tiên, Minh Tú rục rịch kết hôn với bạn trai người Đức? - Ảnh 5
Bạn trai Tây được lòng gia đình của Minh Tú - Ảnh: Internet

Minh Tú cũng từng chia sẻ câu chuyện "khi nào lấy chồng" khi truyền thông hỏi đến "Tôi cũng sẵn sàng nhưng việc lấy chồng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó nhưng mà nhiều khi đối phương không mong muốn. Mà giờ đang mùa mưa nên việc tổ chức tiệc ngoài trời chưa thuận lợi lắm. Cho nên, chưa biết khi nào tôi sẽ lấy chồng nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy”.

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