Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu?

Sự chú ý không chỉ đổ dồn về ông Nawat mà động thái hiện tại của bà Teresa - Phó Chủ tịch Miss Grand International cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Vừa qua, chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp xôn xao nghi vấn hoa hậu Thuỳ Tiên và ông Nawat -chủ tịch Miss Grand International xảy ra bất hoà khi phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" của Hoa hậu Thùy Tiên đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội. Không chỉ vậy, phía ông Nawat cũng lập tức có động thái đáp trả bằng cách "unfollow" con gái cưng trên Instagram. Mặc dù, ngay sau đó vài tiếng, dòng danh hiệu "Miss Grand International 2021" đã mỹ nhân sinh năm 1998 nhanh chóng bổ sung trở lại giữa lùm xùm đôi bên. Chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Thùy Tiên Liên quan đến ồn ào bất hoà, trưa ngày 1/7, ông Nawat Itsaragrisil đã có đăng tải dòng trạng thái mới trên Instagram chính thức. Chủ tịch Miss Grand International đã lên tiếng bày tỏ rõ quan điểm về những ồn ào và nhận định hành động của Thuỳ Tiên là thiếu chín chắn: "Sự thiếu chín chắn bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu trên trang cá nhân". Ngoài ra, ông Nawat còn cho rằng “khi gỡ danh hiệu, thật sự xảy ra rất nhiều vấn đề". Dòng chia sẻ của vị chủ tịch đã nhận nhiều sự chú ý.

Không lâu sau đó, fan sắc đẹp Việt lại tiếp tục xôn xao khi phát hiện ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International đã có thông thái bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram Giữa nghi vấn bất hoà, phía Thuỳ Tiên đã nhanh chóng bổ sung trở lại dòng danh hiệu "Miss Grand International 2021" Trước đó, khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Miss Grand International vào năm 2021, trong suốt quá trình đương nhiệm, cô được cho là nàng Hậu mà chủ tịch Nawat cưng chiều nhất. Thùy Tiên còn gọi ông Nawat là "papa" và được ông mời đến nhà riêng chơi. Đồng thời, khi nói về Thuỳ Tiên, chủ tịch Miss Grand cũng luôn tỏ ra tự hào và cho rằng mỹ nhân Sài Thành là người thành công nhất lịch sử đấu trường nhan sắc này kể từ khi cuộc thi "khai sinh lập địa". Trong suốt quá trình đương nhiệm, Thuỳ Tiên được cho là nàng Hậu mà chủ tịch Nawat cưng chiều nhất Sự chú ý không chỉ đổ dồn về ông Nawat mà động thái hiện tại của bà Teresa - Phó Chủ tịch Miss Grand International cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Giữa lúc nghi vấn bất hoà nảy sinh giữa ông Nawat và Thuỳ Tiên, phía bà Teresa lại không bỏ theo dõi Thuỳ Tiên mà thậm chí còn chia sẻ hẳn hai bài đăng liên quan đến nàng hậu ở phần story. Điều này cho thấy, việc mâu thuẫn giữa người đẹp và ông Nawat không hề gây ảnh hưởng đến sự yêu mến của bà dành cho cô.

Giữa lúc nghi vấn bất hoà nảy sinh giữa ông Nawat và Thuỳ Tiên, phía bà Teresa lại không bỏ theo dõi Thuỳ Tiên mà thậm chí còn chia sẻ hẳn hai bài đăng liên quan đến nàng hậu ở phần story Đặc biệt, bà Teresa luôn ghim bài tâm thư kèm theo hình ảnh khi cô nàng hết nhiệm kỳ trên trang chủ để thể hiện tình cảm mà mình dành cho mỹ nhân Việt Nam. Điều này cho thấy, việc mâu thuẫn giữa người đẹp và ông Nawat không hề gây ảnh hưởng đến sự yêu mến của bà dành cho cô Hiện tại, việc ông Nawat bỏ theo dõi Thuỳ Tiên đã gây luồng tranh cãi lớn đối với cộng đồng sắc đẹp Thái Lan lẫn Việt Nam. Chưa kể, vào tháng 10 sắp tới, cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ được diễn ra tại Việt Nam, nhiều người không biết cả hai sẽ đối diện với nhau ra sao?

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