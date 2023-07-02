Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu?

Hậu trường 02/07/2023 07:09

Sự chú ý không chỉ đổ dồn về ông Nawat mà động thái hiện tại của bà Teresa - Phó Chủ tịch Miss Grand International cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Vừa qua, chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp xôn xao nghi vấn hoa hậu Thuỳ Tiên và ông Nawat -chủ tịch Miss Grand International xảy ra bất hoà khi phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" của Hoa hậu Thùy Tiên đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội. Không chỉ vậy, phía ông Nawat cũng lập tức có động thái đáp trả bằng cách "unfollow" con gái cưng trên Instagram. Mặc dù, ngay sau đó vài tiếng, dòng danh hiệu "Miss Grand International 2021" đã mỹ nhân sinh năm 1998 nhanh chóng bổ sung trở lại giữa lùm xùm đôi bên.

Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu? - Ảnh 1
Chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Thùy Tiên 

Liên quan đến ồn ào bất hoà, trưa ngày 1/7, ông Nawat Itsaragrisil đã có đăng tải dòng trạng thái mới trên Instagram chính thức. Chủ tịch Miss Grand International đã lên tiếng bày tỏ rõ quan điểm về những ồn ào và nhận định hành động của Thuỳ Tiên là thiếu chín chắn: "Sự thiếu chín chắn bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu trên trang cá nhân". Ngoài ra, ông Nawat còn cho rằng “khi gỡ danh hiệu, thật sự xảy ra rất nhiều vấn đề". Dòng chia sẻ của vị chủ tịch đã nhận nhiều sự chú ý.

Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu? - Ảnh 2
Không lâu sau đó, fan sắc đẹp Việt lại tiếp tục xôn xao khi phát hiện ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International đã có thông thái bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram
Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu? - Ảnh 3
Giữa nghi vấn bất hoà, phía Thuỳ Tiên đã nhanh chóng bổ sung trở lại dòng danh hiệu "Miss Grand International 2021"

Trước đó, khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Miss Grand International vào năm 2021, trong suốt quá trình đương nhiệm, cô được cho là nàng Hậu mà chủ tịch Nawat cưng chiều nhất. Thùy Tiên còn gọi ông Nawat là "papa" và được ông mời đến nhà riêng chơi. Đồng thời, khi nói về Thuỳ Tiên, chủ tịch Miss Grand cũng luôn tỏ ra tự hào và cho rằng mỹ nhân Sài Thành là người thành công nhất lịch sử đấu trường nhan sắc này kể từ khi cuộc thi "khai sinh lập địa". 

Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu? - Ảnh 4
Trong suốt quá trình đương nhiệm, Thuỳ Tiên được cho là nàng Hậu mà chủ tịch Nawat cưng chiều nhất

Sự chú ý không chỉ đổ dồn về ông Nawat mà động thái hiện tại của bà Teresa - Phó Chủ tịch Miss Grand International cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Giữa lúc nghi vấn bất hoà nảy sinh giữa ông Nawat và Thuỳ Tiên, phía bà Teresa lại không bỏ theo dõi Thuỳ Tiên mà thậm chí còn chia sẻ hẳn hai bài đăng liên quan đến nàng hậu ở phần story. Điều này cho thấy, việc mâu thuẫn giữa người đẹp và ông Nawat không hề gây ảnh hưởng đến sự yêu mến của bà dành cho cô. 

Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu? - Ảnh 5
Giữa lúc nghi vấn bất hoà nảy sinh giữa ông Nawat và Thuỳ Tiên, phía bà Teresa lại không bỏ theo dõi Thuỳ Tiên mà thậm chí còn chia sẻ hẳn hai bài đăng liên quan đến nàng hậu ở phần story

Đặc biệt, bà Teresa luôn ghim bài tâm thư kèm theo hình ảnh khi cô nàng hết nhiệm kỳ trên trang chủ để thể hiện tình cảm mà mình dành cho mỹ nhân Việt Nam. 

Giữa nghi vấn Thuỳ Tiên bất hoà với ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Grand International cũng có động thái gây chú ý đối với nàng hậu? - Ảnh 6
Điều này cho thấy, việc mâu thuẫn giữa người đẹp và ông Nawat không hề gây ảnh hưởng đến sự yêu mến của bà dành cho cô

Hiện tại, việc ông Nawat bỏ theo dõi Thuỳ Tiên đã gây luồng tranh cãi lớn đối với cộng đồng sắc đẹp Thái Lan lẫn Việt Nam. Chưa kể, vào tháng 10 sắp tới, cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ được diễn ra tại Việt Nam, nhiều người không biết cả hai sẽ đối diện với nhau ra sao? 

Từ khóa:   Hoa hậu Thuỳ Tên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên Thuỳ Tiên - ông nawat Thuỳ Tiên gỡ bỏ danh hiệu

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 11 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 11 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi