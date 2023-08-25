Sau ồn ào bị miệt thị ngoại hình, Hoa hậu Thiên Ân lần đầu hội ngộ ông Nawat, thái độ vị chủ tịch Miss Grand International gây bất ngờ

Mới đây, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International đã đến Việt Nam để chuẩn bị tham gia Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra vào cuối tuần này. Đáng chú ý, người ra đón vị Chủ tịch Miss Grand International tại sân bay là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên sau gần 1 năm tham gia Miss Grand International 2022 , Hoa hậu Thiên Ân và ông Nawat có dịp hội ngộ cùng nhau.

Theo đó, Hoa hậu Thiên Ân thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo khi tiếp đón vị Chủ tịch. Tuy nhiên, khi nàng hậu tặng bó hoa và quay sang ống kính để chụp ảnh thì ông Nawat đã nhanh chóng kéo tay bà Phạm Kim Dung vào chụp chung. Trước hành động của ông Nawat, biểu cảm của Hoa hậu Thiên Ân đôi chút ngỡ ngàng và "sượng trân".

Được biết, sau khi Đoàn Thiên Ân trượt Top 10 chung cuộc Miss Grand International 2022, Mr. Nawat sau đó đã có nhiều lần livestream chê bai ngoại hình Thiên Ân và cho rằng cô lưng dài, chân ngắn, hông to, chậm chạp trong những phần thi. Ông còn nhấn mạnh thêm, Thiên Ân không được điểm nào trong vòng phỏng vấn kín.

Mr. Nawat đã có nhiều lần livestream chê bai ngoại hình Thiên Ân sau khi cô trượt Top 10 chung cuộc Miss Grand International 2022

Những lời nhận xét có phần gay gắt đó lại tạo nên nhiều bức xúc trong lòng công chúng, đặc biệt là fans Việt. Nhiều người cho rằng, không có một vị chủ tịch nào lại chê bai, bodyshaming thí sinh hoa hậu - đại diện nhan sắc của một quốc gia như ông Nawat.

Ngay sau đó, khoảng 2 triệu tài khoản của fan sắc đẹp Việt đã đồng loạt bỏ follow tài khoản Instagram của Miss Grand International. Trước hành động mang tính "tẩy chay" cuộc thi, ông Nawat khẳng định: "Tất cả những người bỏ theo dõi đều đến từ Việt Nam. Cảm ơn vì đã bỏ theo dõi. Chúng tôi luôn tôn trọng, công bằng với tất cả mọi người và mỗi quốc gia".

Hàng triệu tài khoản của fan sắc đẹp Việt đã đồng loạt bỏ follow tài khoản Instagram của Miss Grand International khiến ông Nawat vô cùng tức giận

Chính vì thế, từ sau cơn "bão" tấn công từ fan sắc đẹp, mối quan hệ của ông Nawat và Hoa hậu Thiên Ân ngày càng trở nên xa cách.