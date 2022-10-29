Loạt ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời còn làm ở tiệm mắt kính, hiện tại và quá khứ khác xa 'một trời một vực'?

Hậu trường 29/10/2022 19:54

Một cư dân mạng đã ‘đào mộ’ ảnh hiếm còn đi làm ở tiệm mắt kính trước khi đăng quang của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 gây nhiều tiếc nuốc khi đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân của Việt Nam đã dừng chân ở Top 20. Vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã thuộc về người đẹp Isabella Menin của Brazil.

Loạt ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời còn làm ở tiệm mắt kính, hiện tại và quá khứ khác xa 'một trời một vực'? - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân trong trang phục dân tộc Trúc Chỉ tại Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì đáng nói khi đại diện Thái Lan – Engfa Waraha được nhận ngôi vị Á hậu 1 dù phần tiếng anh chưa tốt. Ông Nawat - chủ tịch MGI cũng tiết lộ lý do để đại diện Thái Lan có ngôi vị này là để người Thái không oán trách, hiểu lầm ông không phải fan hâm mộ của nước nhà. Kết quả này gây tranh cãi dư luận, hàng loạt người đồng loạt unfollow trang chủ Instagram của Miss Grand International khiến lượng follow tuột xuống mức chưa từng có trong lịch sử. Chính vì điều này đã khiến ông Nawat tức giận và có những lời lẽ mang tính ‘body shaming’ Thiên Ân khiến dư luận càng thêm bức xúc và tranh cãi qua lại không ngừng.

Loạt ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời còn làm ở tiệm mắt kính, hiện tại và quá khứ khác xa 'một trời một vực'? - Ảnh 2
Ông Nawat và 2 đại diện Việt Nam - Thái Lan - Ảnh: Internet

Bỏ qua những ồn ào nói trên, mới đây, một cư dân mạng đã ‘đào mộ’ ảnh hiếm còn đi làm ở tiệm mắt kính trước khi đăng quang của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Có thể thấy, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 trong trang phục giản dị, để mặt mộc.

Loạt ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời còn làm ở tiệm mắt kính, hiện tại và quá khứ khác xa 'một trời một vực'? - Ảnh 3
Hoa hậu Thiên Ân thời còn làm tiệm mắt kính - Ảnh: Internet

Điều khiến dân tình cười xỉu là người đẹp liên tục phồng má, chu môi cùng với kiểu kiểu tóc "mái xéo" huyền thoại của thế hệ 9X để quảng cáo cho sản phẩm của tiệm mắt kính. Nhiều người cho rằng cô đang cosplay theo trend "cô bé Dâu Tây" từng nổi tiếng một thời.

Loạt ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời còn làm ở tiệm mắt kính, hiện tại và quá khứ khác xa 'một trời một vực'? - Ảnh 4
 Người đẹp cosplay theo trend "cô bé Dâu Tây" để quảng cáo cho sản phẩm của tiệm mắt kính - Ảnh: Internet

Trước đó, khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, cộng đồng mạng cũng đăng tải đoạn clip Thiên Ân trò chuyện với NTK Đỗ Long tiết lộ mình đăng quang hoa hậu vui quá nên quên xin nghỉ làm ở tiệm mắt kính đến sáng mới nhớ ra xin anh chủ "Hôm qua em vui quá em quên, em đâu có xin. Sáng nay em mới gọi điện thoại cho anh trưởng ca xin, em nói em thành hoa hậu rồi, cho em nghỉ nha, em hết đi làm được rồi. Anh tuyển nhân viên mới giùm em nhé". Sau đó, anh chủ cũng vui vẻ đáp lại: "Anh biết điều này trước em rồi, em khỏi phải xin".

Loạt ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời còn làm ở tiệm mắt kính, hiện tại và quá khứ khác xa 'một trời một vực'? - Ảnh 5
Thiên Ân từng trò chuyện với NTK Đỗ Long tiết lộ mình đăng quang hoa hậu vui quá nên quên xin nghỉ làm ở tiệm mắt kính - Ảnh: Internet

Được biết, hoa hậu Đoàn Thiên Ân sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn khi mẹ mất sớm. Cô tranh thủ làm nhiều việc khi là sinh viên để trang trải. Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, người đẹp làm thêm tại một cửa hàng mắt kính tại đường Nguyễn Trãi, TP.HCM, nhận lương chỉ 30.000 - 40.000/giờ.

Loạt ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời còn làm ở tiệm mắt kính, hiện tại và quá khứ khác xa 'một trời một vực'? - Ảnh 6
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng bươn chãi nhiều công việc trước khi đăng quang - Ảnh: Internet

Hiện tại, hình ảnh thời ‘xì teen’ của hoa hậu Đoàn Thiên Ân vẫn được cư dân mạng truyền tay nhau và không khỏi ‘cười bò’ trước sự nhí nhố của người đẹp.

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