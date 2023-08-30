Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang

Hậu trường 30/08/2023 19:42

Nhiều khán giả soi ra điểm chung không thể ngờ giữa Lê Hoàng Phương, Ý Nhi, Thanh Thủy và Thiên Ân khi đăng quang Hoa hậu.

Những ngày gần đây, Lê Hoàng Phương đã gây chú ý khi là chủ nhân mới của vương miện "Wings Of The Grand" tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Mới đây, trên các diễn đàn yêu thích sắc đẹp bất ngờ soi ra điểm chung của Lê Hoàng Phương và Ý Nhi khi đăng quang Hoa hậu, không những thế còn có cả Thiên Ân, Thanh Thủy đăng quang trước đó.

Cụ thể, về Lê Hoàng Phương, đêm ngày 27/8 cô đã diện chiếc đầm màu bạc đính đá cùng chi tiết xuyên thấu eo. Mỹ nhân quê Khánh Hòa đứng vị trí thứ hai từ phải đếm qua trong khung hình top 5. 

Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 1

Mỹ nhân quê Khánh Hòa đứng vị trí thứ hai từ phải đếm qua trong khung hình top 5.

Điều bất ngờ là tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 diễn ra cách đây một tháng, Hoa hậu Ý Nhi cũng đứng ở đúng vị trí đó trong top 5.

Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 2
Hoa hậu Ý Nhi cũng đứng ở đúng vị trí đó trong top 5.

Không chỉ có Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, người đẹp Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng đứng sát bìa phải. Ngoài ra, Đoàn Thiên Ân cũng không ngoại lệ.

Điều này đã khiến cư dân mạng bất ngờ, nhiều người bày tỏ tại sao lại có sự trùng hợp đến như thế. Thậm chí, nhiều người cho rằng đây là chỗ "vía" hoa hậu và dự đoán trong tương lai chắc hẳn sẽ có nhiều người đẹp mong muốn được xếp đứng ở vị trí thứ hai từ bên phải qua để được đăng quang.

Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 3
Người đẹp Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng đứng sát bìa phải.
Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 4
 Đoàn Thiên Ân cũng không ngoại lệ.

Sau Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Hoàng Phương là nàng Hậu tiếp theo lộ diện tính từ đầu năm 2023. Cô cao 1,76 m, số đo hình thể 87-63-95 cm, có kinh nghiệm thi nhan sắc, từng vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô còn là "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình.

Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 5
Sau Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Hoàng Phương là nàng Hậu tiếp theo lộ diện tính từ đầu năm 2023.
Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 6

Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình.

Dự chương trình có chủ tịch và phó chủ tịch Miss Grand International, người Thái Lan, gồm ông Nawat và bà Teresa. Isabella Menin - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022, đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới cũng đến Việt Nam.

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam tổ chức nhằm tìm gương mặt tham gia Miss Grand International - một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn thế giới. Năm nay, cuộc thi khởi động từ tháng 6, thí sinh trải qua các vòng thi phụ gồm áo tắm, người đẹp thời trang, trang phục văn hóa dân tộc.

Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 7
Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam tổ chức nhằm tìm gương mặt tham gia Miss Grand International - một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn thế giới.

Tân hoa hậu sẽ tham gia Miss Grand International 2023 - tổ chức vào tháng 10 trên sân nhà. Lê Hoàng Phương có hơn một tháng chuẩn bị trang phục, rèn luyện các kỹ năng catwalk, phỏng vấn, ngoại ngữ.

Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang - Ảnh 8
Lê Hoàng Phương có hơn một tháng chuẩn bị trang phục, rèn luyện các kỹ năng catwalk, phỏng vấn, ngoại ngữ.
Phụ huynh tân hoa hậu Lê Hoàng Phương và 2 á hậu Miss Grand Vietnam nói gì về con gái?

Phụ huynh tân hoa hậu Lê Hoàng Phương và 2 á hậu Miss Grand Vietnam nói gì về con gái?

Các bậc phụ huynh đều không giấu được xúc động, sự vui mừng trước thành tích của tân hoa hậu cũng như 2 á hậu, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về kết quả này.

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Từ khóa:   hậu trường Lê Hoàng Phương hoa hậu nhà Sen Vàng

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