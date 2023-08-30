Điểm chung đáng kinh ngạc của Lê Hoàng Phương và các nàng Hậu nhà Sen Vàng khi đăng quang

Mới đây, trên các diễn đàn yêu thích sắc đẹp bất ngờ soi ra điểm chung của Lê Hoàng Phương và Ý Nhi khi đăng quang Hoa hậu, không những thế còn có cả Thiên Ân, Thanh Thủy đăng quang trước đó.

Những ngày gần đây, Lê Hoàng Phương đã gây chú ý khi là chủ nhân mới của vương miện "Wings Of The Grand" tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Mỹ nhân quê Khánh Hòa đứng vị trí thứ hai từ phải đếm qua trong khung hình top 5.

Cụ thể, về Lê Hoàng Phương, đêm ngày 27/8 cô đã diện chiếc đầm màu bạc đính đá cùng chi tiết xuyên thấu eo. Mỹ nhân quê Khánh Hòa đứng vị trí thứ hai từ phải đếm qua trong khung hình top 5.

Điều bất ngờ là tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 diễn ra cách đây một tháng, Hoa hậu Ý Nhi cũng đứng ở đúng vị trí đó trong top 5.

Hoa hậu Ý Nhi cũng đứng ở đúng vị trí đó trong top 5.

Không chỉ có Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, người đẹp Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng đứng sát bìa phải. Ngoài ra, Đoàn Thiên Ân cũng không ngoại lệ.

Điều này đã khiến cư dân mạng bất ngờ, nhiều người bày tỏ tại sao lại có sự trùng hợp đến như thế. Thậm chí, nhiều người cho rằng đây là chỗ "vía" hoa hậu và dự đoán trong tương lai chắc hẳn sẽ có nhiều người đẹp mong muốn được xếp đứng ở vị trí thứ hai từ bên phải qua để được đăng quang.

Người đẹp Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng đứng sát bìa phải.

Đoàn Thiên Ân cũng không ngoại lệ.

Sau Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Hoàng Phương là nàng Hậu tiếp theo lộ diện tính từ đầu năm 2023. Cô cao 1,76 m, số đo hình thể 87-63-95 cm, có kinh nghiệm thi nhan sắc, từng vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô còn là "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình.

Sau Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Hoàng Phương là nàng Hậu tiếp theo lộ diện tính từ đầu năm 2023.

Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình.

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