Vừa đăng quang, hoa hậu Lê Hoàng Phương được Phó Chủ tịch Miss Grand International dự đoán 'nối gót' Thuỳ Tiên!

Ngay sau đêm đăng quang, Lê Hoàng Phương nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ sao Việt lẫn khán giả. Đáng chú ý, bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International có mặt tại đêm chung kết cũng dành nhiều "lời có cánh" cho tân Hoa hậu

Ngày 27/8, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp quê Khánh Hoà là Lê Hoàng Phương. Kết quả này nhận được sự đồng tình lớn từ phía khán giả bởi người đẹp 9X là ứng viên nổi bật về sắc vóc lẫn kỹ năng trình diễn. Nữ kiến trúc sư sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 87-63-95. Ngày 27/8, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp quê Khánh Hoà là Lê Hoàng Phương Trao đổi với báo Thanh Niên về kết quả chung cuộc, Hoa hậu Hà Kiều Anh - trưởng ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2023 đánh giá Lê Hoàng Phương chịu khó học hỏi, có bản lĩnh sân khấu và truyền cảm hứng tích cực đến khán giả. Nữ giám khảo tin rằng với những lợi thế đang có, người đẹp quê Khánh Hòa sẽ tỏa sáng tại đấu trường Miss Grand International 2023 và mang về thành tích cao khiến người hâm mộ tự hào.

Kết quả này nhận được sự đồng tình lớn từ phía khán giả bởi người đẹp 9X là ứng viên nổi bật về sắc vóc lẫn kỹ năng trình diễn Ngay sau đêm đăng quang, Lê Hoàng Phương nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ sao Việt lẫn khán giả. Đáng chú ý, bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International có mặt tại đêm chung kết cũng dành nhiều "lời có cánh" cho tân Hoa hậu. Bà Teresa nhận xét: "Tôi thấy cô ấy là một thí sinh rất mạnh. Tôi thấy Phương có rất nhiều fan bởi vì cô ấy trình diễn rất tốt. Tôi nghĩ Lê Hoàng Phương sẽ làm rất tốt tại Miss Grand International sắp tới". Ngay sau đêm đăng quang, Lê Hoàng Phương nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ sao Việt lẫn khán giả Không những thế, bà Teresa còn ẩn ý chuyện Lê Hoàng Phương sẽ "nối gót" Thùy Tiên, mang về vương miện thứ hai cho Việt Nam ở đấu trường Miss Grand International. Bà Teresa hài hước trêu: "Vương miện thứ hai nha mấy con...".

Những chia sẻ từ vị Phó Chủ tịch Miss Grand International đã khiến các fan sắc đẹp vui mừng, kỳ vọng Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ đạt được thành tích cao ở đấu trường Miss Grand International diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam. Bà Teresa còn ẩn ý chuyện Lê Hoàng Phương sẽ "nối gót" Thùy Tiên, mang về vương miện thứ hai cho Việt Nam ở đấu trường Miss Grand International Theo bà Phạm Kim Dung - đại diện ban tổ chức cho biết, Lê Hoàng Phương hội tụ đủ các tiêu chí của cuộc thi Miss Grand International 2023. “Hiện tại Phương là kiến trúc sư. Tuổi của bạn lớn nhưng bù lại, bạn có được những thứ mà ở độ tuổi đó phải có. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, chúng tôi dành cho thí sinh từ 15-30 phút trò chuyện. Tiếng Anh của Phương không thể so sánh với Mai Phương, Bảo Ngọc…. nhưng đủ để chinh chiến ở các đấu trường nhan sắc quốc tế” - nữ giám khảo chia sẻ.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, lôi cuốn của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương Đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương được nhiều khán giả ủng hộ. Chính vì thế mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến tân Hoa hậu đều được công chúng săn đón vô cùng nồng nhiệt.

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