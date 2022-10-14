Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới 'đẹp đến nao lòng' trước thềm hôn lễ

Hậu trường 14/10/2022 20:10

Mới đây, những hình ảnh Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nét đẹp thanh khiết, rạng ngời trong buổi thử váy trước thềm hôn lễ vào ngày 23/10 tại Hà Nội bất ngờ được chia sẻ.

Mới đây, vào ngày 14/10, những hình ảnh trong buổi thử váy cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ được đăng tải. Qua loạt ảnh, nàng hậu đã thử 4 mẫu váy cúp ngực khoe vai trần, vẻ đẹp thanh khiết, rạng rỡ của một thương hiệu ở Hà Nội.

Chia sẻ về việc chọn lựa trang phục, Đỗ Mỹ Linh cho biết bạn trai không áp đặt. Cả hai thường xuyên cập nhật các xu hướng mới.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới 'đẹp đến nao lòng' trước thềm hôn lễ - Ảnh 1Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới 'đẹp đến nao lòng' trước thềm hôn lễ - Ảnh 2Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới 'đẹp đến nao lòng' trước thềm hôn lễ - Ảnh 3Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới 'đẹp đến nao lòng' trước thềm hôn lễ - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh thử 4 mẫu váy cưới cúp ngực khoe vai trần - Ảnh: Calla

Trước đó, vào ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã công bố tin vui này đến mọi người. Đỗ Mỹ Linh tâm sự: ​"Cuối cùng ngày này cũng đã tới! Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với Linh - ngày sinh nhật tuổi 26, Linh muốn dành hết niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay để chính thức thông báo với mọi người về quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình! 

Ngay từ ngày đầu, khi Linh và anh Quang quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình! Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất!"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới 'đẹp đến nao lòng' trước thềm hôn lễ - Ảnh 5
Ảnh cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Ảnh: FBNV

Đỗ Mỹ Linh với Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, đồng thời là Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang. Hôn lễ của hai người diễn ra ngày 23/10 tại Hà Nội. Theo Đỗ Mỹ Linh, hôn lễ của cô được tổ chức riêng tư, chỉ mời người thân hai bên gia đình và số ít bạn bè, đối tác.

Người đẹp hạnh phúc chia sẻ: "Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình!

Tháng 10 lúc nào cũng là 1 tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm 1 ngày kỷ niệm vào tháng 10! Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội!”.

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào?

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào?

Là những nhân vật giàu có, nổi tiếng, thế nên hôn lễ của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu xinh đẹp cũng được tổ chức ở địa điểm sang - xịn bậc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Đỗ Mỹ Linh kết hôn Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 15 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 41 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 12 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh