Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới 'đẹp đến nao lòng' trước thềm hôn lễ

Mới đây, những hình ảnh Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nét đẹp thanh khiết, rạng ngời trong buổi thử váy trước thềm hôn lễ vào ngày 23/10 tại Hà Nội bất ngờ được chia sẻ.

Mới đây, vào ngày 14/10, những hình ảnh trong buổi thử váy cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ được đăng tải. Qua loạt ảnh, nàng hậu đã thử 4 mẫu váy cúp ngực khoe vai trần, vẻ đẹp thanh khiết, rạng rỡ của một thương hiệu ở Hà Nội. Chia sẻ về việc chọn lựa trang phục, Đỗ Mỹ Linh cho biết bạn trai không áp đặt. Cả hai thường xuyên cập nhật các xu hướng mới.

Đỗ Mỹ Linh thử 4 mẫu váy cưới cúp ngực khoe vai trần - Ảnh: Calla Trước đó, vào ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã công bố tin vui này đến mọi người. Đỗ Mỹ Linh tâm sự: ​"Cuối cùng ngày này cũng đã tới! Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với Linh - ngày sinh nhật tuổi 26, Linh muốn dành hết niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay để chính thức thông báo với mọi người về quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình! Ngay từ ngày đầu, khi Linh và anh Quang quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình! Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất!"

Ảnh cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Ảnh: FBNV Đỗ Mỹ Linh với Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, đồng thời là Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang. Hôn lễ của hai người diễn ra ngày 23/10 tại Hà Nội. Theo Đỗ Mỹ Linh, hôn lễ của cô được tổ chức riêng tư, chỉ mời người thân hai bên gia đình và số ít bạn bè, đối tác. Người đẹp hạnh phúc chia sẻ: "Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình! Tháng 10 lúc nào cũng là 1 tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm 1 ngày kỷ niệm vào tháng 10! Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội!”.

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào? Là những nhân vật giàu có, nổi tiếng, thế nên hôn lễ của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu xinh đẹp cũng được tổ chức ở địa điểm sang - xịn bậc nhất.

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