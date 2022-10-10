Hoa cưới của Diệu Nhi đã tìm được "chủ": Hotgirl Sam sắp tới đây liệu sẽ là người tiếp nối lên xe hoa

Chiều 10/10, lễ cưới của Diệu Nhi - Anh Tú đã chính thức được diễn ra tại quê nhà của cô dâu - TP Phan Thiết. Rất đông khách mời là các ngôi sao nổi tiếng của Vbiz đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời đôi trẻ như Trấn Thành, Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, hot girl Sam, Isaac, ...

Sau những nghi thức tại buổi tiệc, có lẽ màn được mọi người mong chờ nhất là màn "tung hoa cưới". Và sau tất cả, Sam chính là mỹ nhân bắt được hoa cưới của "cô dâu tháng 10". Theo chia sẻ của Lê Giang, Sam đã tháo cả guốc để chạy lên xếp hàng, chụp hoa và cuối cùng trở thành người may mắn bắt được hoa cưới.

Đặc biệt hơn, không chỉ có Sam mà diễn viên Anh Đức cũng là người nhận được sự quan tâm nhất lúc này. Bởi cả nam diễn viên và Sam đều bắt được hoa cưới. Có thể thấy không chỉ khán giả mà các khách mời có mặt tại sự kiện cũng hoang mang, buồn cười khi hiếm có dịp cả 2 người bạn đều bắt cùng một bó hoa cưới.

Sam tháo cả guốc, bỏ túi xách, điện thoại để chạy lên chụp hoa.

Diễn viên Anh Đức và hot girl Sam cùng bắt được hoa cưới của cô dâu Diệu Nhi.

Sau đó, người đẹp nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng hi vọng rằng sắp tới đây, biết đâu Sam sẽ chính là người tiếp bước Diệu Nhi, sẽ là mỹ nhân Vbiz tiếp theo khoác lên mình bộ váy cưới.

Ninh Dương Lan Ngọc đã nhắn gửi những lời chúc mừng đến Sam trên Instagram cá nhân, cô viết: "Năm sau với chị rồi". Có lẽ sau đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú, dân tình đang rất háo hức để chờ đợi tiệc báo hỷ của hotgirl Sam.

Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng chúc mừng Sam.

Đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mọi người đều vui vẻ gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi chính của hôn lễ.

Được biết, Diệu Nhi - Anh Tú cũng đưa ra quy định cấm livestream trong ngày vui của mình. Cụ thể đích thân "cô dâu tháng 10" hài hước nhắn nhủ đến các khách mời thông qua hệ thống loa của resort trước giờ diễn ra lễ cưới.

"Sự kiện của chúng em là sự kiện không livestream. Ai livestream sẽ bị thu điện thoại không trả để thuận tiện sớm có iPhone14", Diệu Nhi hài hước nhắn nhủ đến các khách mời tham dự.