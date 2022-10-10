Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú?

Hậu trường 10/10/2022 09:13

Hình ảnh được cho là Trấn Thành bật khóc vì xúc động tại bữa tiệc trước ngày đám cưới của Diệu Nhi và Anh Tú đang nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tối nay 9/10, loạt sao lớn như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm,... đã có mặt tại địa điểm tổ chức tiệc cưới của Anh TúDiệu Nhi. Được biết, đây là bữa tiệc nhỏ thiết đãi người thân, họ hàng đôi bên và bạn bè showbiz. Bữa tiệc diễn ra ngay tại resort sang trọng ở Phan Thiết (quê nhà cô dâu), cũng là nơi sắp diễn ra đám cưới của đôi uyên ương vào tối 10/10.

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 1

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 2

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 3
Dàn sao Việt có dịp hội ngộ tại buổi tiệc thân mật trước ngày cưới Diệu Nhi - Anh Tú.

Trong bữa tiệc, cô dâu chú rể cũng như dàn khách mời đã chọn cho mình những bộ trang phục ấn tượng lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Những khoảnh khắc vui vẻ của mọi người được cư dân mạng vô cùng thích thú và thả tim rần rần.

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 4

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 5

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 6
Mọi người cùng nhau diện dresscode trắng tinh khôi.

Đáng chú ý, ngay sau bữa tiệc này, một số hình ảnh về Trấn Thành được lan truyền rộng trên mạng xã hội. Cụ thể, nam MC được cho là đã nghẹn ngào bật khóc vì xúc động trong tiệc Pre-wedding của Diệu Nhi - Anh Tú. Nhiều khán giả cũng cảm thấy khó hiểu về hành động này của ông xã Hari Won và liên tục đưa ra những ý kiến trái chiều. 

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 7
Hình ảnh được cho là Trấn Thành nghẹn ngào trong tiệc thân mật.

Tuy nhiên, trong loạt hình ảnh tại đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú thì sự thật hoàn toàn khác. Trong một đoạn clip ghi lại toàn bộ tình huống cho thấy Diệu Nhi mời Trấn Thành lên sân khấu làm MC cho đám cưới của mình nên khiến anh bất ngờ và ngượng ngùng cúi mặt xuống. Theo như trong ảnh, đây chỉ là ở một góc máy "bất lợi", nam MC trông như đang khóc mà thôi.

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 8
Khoảnh khắc đó với một góc quay khác cho thấy Trấn Thành không hề khóc.

Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng nếu Trấn Thành thực sự có xúc động mà bật khóc trước hạnh phúc của đàn em cũng là điều dễ hiểu. Trước đó trong đám cưới Đông Nhi, nam MC và nhiều sao Việt khác đều rơi nước mắt xúc động khi chứng kiến hạnh phúc đơm hoa kết trái.

Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú? - Ảnh 9
Mọi người đang nóng lòng chờ đến khoảnh khắc Diệu Nhi trong chiếc váy cô dâu lộng lẫy, Anh Tú trong bộ vest bảnh bao vào tối nay 10/10.
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