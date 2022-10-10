Trấn Thành lại khóc tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú?

Tối nay 9/10, loạt sao lớn như Trấn Thành , Ngô Kiến Huy, Jun Phạm,... đã có mặt tại địa điểm tổ chức tiệc cưới của Anh Tú và Diệu Nhi . Được biết, đây là bữa tiệc nhỏ thiết đãi người thân, họ hàng đôi bên và bạn bè showbiz. Bữa tiệc diễn ra ngay tại resort sang trọng ở Phan Thiết (quê nhà cô dâu), cũng là nơi sắp diễn ra đám cưới của đôi uyên ương vào tối 10/10.

Trong bữa tiệc, cô dâu chú rể cũng như dàn khách mời đã chọn cho mình những bộ trang phục ấn tượng lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Những khoảnh khắc vui vẻ của mọi người được cư dân mạng vô cùng thích thú và thả tim rần rần.

Mọi người cùng nhau diện dresscode trắng tinh khôi.

Đáng chú ý, ngay sau bữa tiệc này, một số hình ảnh về Trấn Thành được lan truyền rộng trên mạng xã hội. Cụ thể, nam MC được cho là đã nghẹn ngào bật khóc vì xúc động trong tiệc Pre-wedding của Diệu Nhi - Anh Tú. Nhiều khán giả cũng cảm thấy khó hiểu về hành động này của ông xã Hari Won và liên tục đưa ra những ý kiến trái chiều.

Hình ảnh được cho là Trấn Thành nghẹn ngào trong tiệc thân mật.

Tuy nhiên, trong loạt hình ảnh tại đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú thì sự thật hoàn toàn khác. Trong một đoạn clip ghi lại toàn bộ tình huống cho thấy Diệu Nhi mời Trấn Thành lên sân khấu làm MC cho đám cưới của mình nên khiến anh bất ngờ và ngượng ngùng cúi mặt xuống. Theo như trong ảnh, đây chỉ là ở một góc máy "bất lợi", nam MC trông như đang khóc mà thôi.

Khoảnh khắc đó với một góc quay khác cho thấy Trấn Thành không hề khóc.

Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng nếu Trấn Thành thực sự có xúc động mà bật khóc trước hạnh phúc của đàn em cũng là điều dễ hiểu. Trước đó trong đám cưới Đông Nhi, nam MC và nhiều sao Việt khác đều rơi nước mắt xúc động khi chứng kiến hạnh phúc đơm hoa kết trái.