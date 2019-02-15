Hiếm khi khoe ảnh bên vợ U60, Vũ Hà được khen ngợi hết lời vì điều này

Đăng ảnh rạng ngời bên cạnh bà xã lớn tuổi, ca sĩ Vũ Hà khiến dân mạng xuýt xoa khen ngợi vì hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào của mình.

Vốn khá kín tiếng trong chuyện đời tư nên cuộc sống riêng của ca sĩ Vũ Hà luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Mới đây, dòng trạng thái đầy ngọt ngào của giọng ca Giọt nước mắt đàn ông viết về bà xã hơn 8 tuổi nhân ngày Lễ tình nhân thu hút sự chú ý đặc biệt từ dân mạng. Hai vợ chồng hạnh phúc đón Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh: FBNV Anh hết lời khen ngợi vợ vì khéo vun vén cho tổ ấm thêm hạnh phúc, tô điểm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ:

“Cô ấy! có phải cây bút chì màu không? Vì cô ấy đang tô điểm cuộc sống của em luôn có muôn màu tươi tắn... Cô ấy lo tô điểm cho em nhiều quá nên em chả già xíu nào. Thậm chí em càng ngày càng giống trẻ em mới lớn ấy. Hay ghê".

Kèm theo đó, Vũ Hà còn khoe khoảnh khắc tình tứ bên vợ hơn tuổi. Trong khi bà xã diện áo dài hoa khoe vẻ đẹp nền nã đằm thắm thì anh lại chọn trang phục áo thun vô cùng cá tính và trẻ trung. Gần 30 năm chung sống, tổ ấm nhỏ của cặp đôi vẫn rất hạnh phúc và ngọt ngào dù không có con chung với nhau - Ảnh: FBNV Dân mạng ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi nghệ sĩ - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, Vũ Hà được khen ngợi hết lời khi khéo léo thể hiện tình yêu ngọt ngào với vợ sau gần 30 năm chung sống. Một fan khen ngợi: “Cô ấy có đôi bàn tay khéo quá ngưỡng mộ cô ấy ghê. Chúc anh chị Valentine vui vẻ và mãi hạnh phúc thế này nhé”. “Chú ngọt ngào thế này hỏi sau cô không cưng yêu. Ngưỡng mộ cô chú, chúc hai người có một ngày lễ tình nhân, thật hạnh phúc”, một dân mạng xuýt xoa. Một người khác bày tỏ: “Yêu quá! Thực sự ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng Hà. Chúc tình yêu và hạnh phúc mãi tròn đầy”.

Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà thẳng tay ‘vạch mặt’ tật xấu trên mạng xã hội Dù là bạn thân thiết nhiều năm nhưng Vũ Hà cũng không ngại kể “tất tần tật” thói quen xấu của Đàm Vĩnh Hưng khi đi diễn chung.

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