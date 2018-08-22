Trước bài viết ác ý mỉa mai diễn viên Mai Phương là người nổi tiếng nhưng không lo được cho con gái 5 tuổi, ca sĩ Vũ Hà tức giận đáp trả.
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Nhiều ngày qua, thông tin Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ và khán giả không ngừng kêu gọi giúp đỡ bà mẹ đơn thân có tiền chữa bệnh.
Tuy nhiên, trong khi rất nhiều người đồng cảm, xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của Mai Phương phải một mình nuôi con nhỏ thì bất ngờ xuất hiện một bài viết mỉa mai cô vì không nuôi nổi con gái.
Người này viết: “Mình thấy ngạc nhiên, cô ấy là diễn viên lâu năm, vừa là MC, nuôi con nhỏ hay còn gọi là bà mẹ đơn thân nhưng là người vào nghề lâu năm mà kinh tế sao lại khó khăn không đủ nuôi con trong những năm qua...
Cũng có nhiều bà mẹ đơn thân khác, công việc cũng bình thường và vẫn nuôi con tốt nhưng có bao giờ than thở không đủ để lo cho con…
Xã hội này rất bất công... Hàng ngày nhiều bà mẹ cũng bệnh hiểm nghèo, cũng ung thư và có nhiều đứa con cơ nhỡ, phải bỏ học mà có mấy ai ngó ngàng biết đến… Người nghệ sĩ tại Việt Nam này họ được diễm phúc hơn, họ kiếm tiền từ fan hâm mộ, từ công chúng và khi họ ngã bệnh nằm xuống cũng phải quyên góp từ công chúng… Còn người bình thường thì không được như thế, đó là một bất công trong xã hội này”.
Cho rằng người này đang có ý công kích, chỉ trích Mai Phương và giới nghệ sĩ, ca sĩ Vũ Hà vô cùng tức giận. Anh dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích.
“Quạ - !!!!! Khẩu nghiệp!
Là loại chim thích ăn thịt người chết!
Riêng loại này, ăn và rỉa thịt con người còn sống!
Em muốn nổi, anh giúp em 1 vé cho Facebook em sáng đèn luôn!!
Chúc em mua may bán đắt trong thời gian sắp tới!!!
Không hiểu em đã nghĩ gì? Và viết được những câu chữ không có chút tình người vậy???”, Vũ Hà tức giận.
Đồng tình với suy nghĩ của ca sĩ Vũ Hà, dưới phần bình luận nhiều cư dân mạng cũng không ngừng chỉ trích, “ném đá” vì cho rằng người này vô tâm, thiếu tình người.