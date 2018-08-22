Ốc Thanh Vân bất ngờ tiết lộ: 'Mai Phương còn nặng lòng với Huy, mong Huy về lắm'

MC Ốc Thanh Vân khiến khán giả không khỏi xúc động khi tiết lộ, Mai Phương vẫn còn nặng lòng với ca sĩ Phùng Ngọc Huy và mong anh về nước.

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của Mai Phương. Bà mẹ ba con chia sẻ: “Mai Phương đang đáp ứng thuốc tốt nhưng hiện nay em rất cần nghỉ ngơi. Xạ mỗi ngày (hôm nay xạ lần thứ 4, phải xạ 10 lần). Rồi phải truyền máu, truyền thuốc liên tục nên mệt lắm. Hôm nay sức khỏe của Phương có khá hơn. Tình trạng hô hấp và phổi có cải thiện. Tình trạng thiếu máu cũng có giảm. Tuy nhiên do bắt đầu có hiện tượng đáp ứng thuốc nên em hơi mệt do các chất phân giải của tế bào u giải phóng vào máu. Bác sĩ đã cho thuốc hỗ trợ thải độc cho Phương để chất độc thải nhanh hơn qua nước tiểu. Mọi người thấy Phương tươi là cũng cố gắng đấy. Bác sĩ dặn hạn chế vào thăm để có oxy cho bệnh nhân. Hơn nữa là phòng còn có bệnh nhân khác, bệnh viện kín phòng nên không đổi phòng riêng được. Biết mọi người thương Phương lắm nhưng thông cảm giúp em nó nhé".

Hiện tại, Mai Phương vẫn đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet Ngoài ra, Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ về việc Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể nước ngay lúc này vì nhiều lý do. Bà mẹ ba con khiến người hâm mộ xót xa khi tiết lộ, dù đang trên giường bệnh nhưng Mai Phương vẫn rất nặng tình với bạn trai cũ và mong anh về nước. Ốc Thanh Vân cập nhật tình hình sức khỏe của Mai Phương sau 4 lần xạ trị - Ảnh: FBNV Cô viết: “Về việc của Phùng Ngọc Huy. Ngay lúc này Phương và Huy vẫn liên lạc. Huy cũng khổ sở suy sụp lắm. Câu chuyện trước đó chúng ta không bàn đến vì đó là việc riêng của họ. Nếu đúng là của nhau thì chắc Huy cũng không sang Mỹ và Phương cũng không phải khổ. Có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết thôi. Nhưng họ vẫn tử tế với nhau chứ không thù hận. Khi biết Phương bệnh Huy cũng rất đau lòng. Sau đó khủng hoảng vì bị tẩy chay, ném đá, thậm chí bị nhóm người nào đó đến đập cửa nhà.

Nữ MC cho biết, Phùng Ngọc Huy cũng rất buồn và suy sụp khi Mai Phương bị bệnh nghiêm trọng - Ảnh: Internet Show huỷ hết, trong khi giờ hát được thì cũng kiếm được tiền gửi về cho con gái. Người ta sẽ nói sao nào giờ không kiếm giờ phải kiếm? Thật sự là bạn ấy cũng vẫn quan tâm, nhưng vì không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ chừng mực. Bản thân Huy cũng chưa ổn định, không dư dả để lo cho con, nhưng cũng không tệ đến mức không biết đến con. Âu cũng coi như là một biến cố mà Huy phải trải qua. Giờ Phương thế nào thì Huy cũng vẫn còn trách nhiệm với con gái, đó là điều một người đàn ông nên làm. Huy thấm thía và khổ sở lắm rồi, mong mọi người hiểu và cảm thông cho Huy. Về phần Phương, thật sự Phương còn nặng lòng với Huy, mong Huy về lắm. Nhưng giấy tờ như thế Huy chưa thể về được. Phương ơi cố lên em ơi! Mọi người luôn bên em". Hiện tại Ốc Thanh Vân vẫn liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của Mai Phương với công chúng. Đồng thời, cô cũng không ngừng kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân để giúp bà mẹ đơn thân yên tâm điều trị bệnh hiểm nghèo. Cô nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và mạnh thường quân - Ảnh: Internet Trịnh Kim Chi, Hồng Vân và nhiều nghệ sĩ mong Ốc Thanh Vân giữ gìn sức khỏe để lo cho Mai Phương - Ảnh: FBNV Cư dân mạng cũng liên tục động viên tinh thần Mai Phương - Ảnh: FBNV

Vẻ ngoài nóng bỏng của 'bạn gái tin đồn' Phùng Ngọc Huy - người bị cho là phá hoại chuyện tình Mai Phương Khi Mai Phương mắc bệnh ung thư, 'bạn gái tin đồn' của Phùng Ngọc Huy - ca sĩ Đan Kim đã kêu gọi bạn bè, khán giả ở nước ngoài ủng hộ nữ diễn viên. Thế nhưng, hành động này của Đan Kim lại bị một số dân mạng cho là giả tạo.

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