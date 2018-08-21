Ít ngày qua, Mai Phương nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của anh em nghệ sĩ cùng các mạnh thường quân. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng gửi số tiền không nhỏ để giúp đồng nghiệp chữa bệnh.

Kể từ khi Mai Phương nhập viện vì bệnh ung thư phổi, bà mẹ ba con Ốc Thanh Vân đã tất bật vào chăm sóc và kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng nghiệp. Cô cũng là cầu nối tin cậy cập nhật tình hình sức khỏe của Mai Phương cho công chúng qua tâm theo dõi. Cách đây ít giờ, Ốc Thanh Vân vừa công khai số tiền quyên góp được đến hiện tại. Tổng số tiền nhận được đến nay là khoảng 300 triệu, trong đó có 50 triệu từ Hồ Ngọc Hà, 50 triệu từ Việt Hương.

Hồ Ngọc Hà đã chuyển số tiền 50 triệu đồng ủng hộ Mai Phương - Ảnh: Internet Ngoài ra, Ốc Thanh Vân cũng thông báo tin vui về việc con gái Mai Phương đã được một trường mầm non ở quận 7 miễn 100% học phí. Ốc Thanh Vân cập nhật tình hình sức khỏe của Mai Phương: “Em tôi rất giỏi nha cả nhà! Đây là hình hôm qua. Còn giờ Ốc đang vào bệnh viện với em đây, gần đến rồi. Hôm nay là sinh nhật con gái Lavie của Mai Phương, con tròn 5 tuổi. Có quà xinh cho con gái, em yên tâm nha!

Thông báo cho cả nhà biết là tài khoản của Ốc và anh Đại Nghĩa đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì các khoản vẫn còn được chuyển vào liên tục nên Ốc chưa in sao kê, với lại do cũng quay cuồng quá. Ốc có ghi chép lại và cập nhật suốt. Tính tạm thời đến nay tài khoản Ốc cũng khoảng 300 triệu rồi, chưa tính các khoản từ xa chưa vào. Trong đó có 50 triệu từ chị Việt Hương, 50 triệu từ Hồ Ngọc Hà, và nhiều khoản khác. Ốc cũng đã nhận được tài trợ 100% từ một trường mầm non ở quận 7 để Lavie đi học (mình đón bé về chăm). Mình cảm kích vô cùng. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho Mai Phương trong thời điểm này! Em không đơn độc!". Ốc Thanh Vân thống kê số tiền quyên góp được ở thời điểm hiện tại là 300 triệu - Ảnh: FBNV Mai Phương đang giữ tâm trạng rất ổn định - Ảnh: FBNV Nữ diễn viên được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến thăm - Ảnh: FBNV

5 năm chối bỏ bạn gái và con, Phùng Ngọc Huy ở đâu giữa thời điểm Mai Phương chống chọi ung thư? Ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bạn trai cũ người bỏ lại mẹ con Mai Phương sang nước ngoài phản ứng thế nào giữa thời điểm nữ diễn viên đang mắc căn bệnh quái ác.

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