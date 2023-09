Ngoài ra, Ốc Thanh Vân cũng thông báo tin vui về việc con gái Mai Phương đã được một trường mầm non ở quận 7 miễn 100% học phí.

Thông báo cho cả nhà biết là tài khoản của Ốc và anh Đại Nghĩa đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì các khoản vẫn còn được chuyển vào liên tục nên Ốc chưa in sao kê, với lại do cũng quay cuồng quá. Ốc có ghi chép lại và cập nhật suốt. Tính tạm thời đến nay tài khoản Ốc cũng khoảng 300 triệu rồi, chưa tính các khoản từ xa chưa vào. Trong đó có 50 triệu từ chị Việt Hương, 50 triệu từ Hồ Ngọc Hà, và nhiều khoản khác. Ốc cũng đã nhận được tài trợ 100% từ một trường mầm non ở quận 7 để Lavie đi học (mình đón bé về chăm). Mình cảm kích vô cùng. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho Mai Phương trong thời điểm này! Em không đơn độc!".

Ốc Thanh Vân thống kê số tiền quyên góp được ở thời điểm hiện tại là 300 triệu - Ảnh: FBNV

Mai Phương đang giữ tâm trạng rất ổn định - Ảnh: FBNV