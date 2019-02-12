'Tan chảy' với bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang và Subeo

Hậu trường 12/02/2019 17:14

Sau đám hỏi, Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng. Đặc biệt, cặp đôi không ngại công khai ảnh chụp chung vô cùng ngọt ngào với Subeo.

Trải qua hàng loạt mối tình ồn ào với nhiều mỹ nhân có tiếng trong làng giải trí Việt, Cường Đô la đã chính thức tìm được nơi đi về bình yên bên ca sĩ, người mẫu Đàm Thu Trang. Đầu năm 2019, bà Như Loan - mẹ ruột "đại gia phố núi" Nguyễn Quốc Cường đã tự tay đem sính lễ ra Lạng Sơn hỏi vợ cho con trai.

'Tan chảy' với bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang và Subeo - Ảnh 1
Hình ảnh hiếm hoi tại lễ ăn hỏi của Cường Đô la và Đàm Thu Trang cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thoải mái khoe khoảnh khắc tình tứ bên nhau trước công chúng. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chàng doanh nhân họ Nguyễn lần đầu đăng tải bức ảnh gia đình đầy đủ các thành viên gồm bố mẹ, anh chị, con trai Subeo, các cháu và Đàm Thu Trang. Bức ảnh này như một lời khẳng định rằng, chân dài Lạng Sơn đã chính thức trở thành một thành viên của gia tộc giàu có này.

'Tan chảy' với bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang và Subeo - Ảnh 2
Doanh nhân Quốc Cường công khai ảnh gia đình có cả Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Cường Đô la tiếp tục khiến cộng đồng mạng "phát sốt" khi đăng tải bức ảnh chụp cùng Đàm Thu Trang và con trai Subeo. Thậm chí, anh còn tag tên vị hôn thê và đính kèm biểu tượng trái tim đầy ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên chàng doanh nhân phố núi công khai bức ảnh một nhà 3 người vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào.

'Tan chảy' với bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang và Subeo - Ảnh 3
Đàm Thu Trang tươi cười hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này nhận được số lượt like và bình luận "khủng" từ cư dân mạng. Bạn bè và người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi. "Cuối cùng hạnh phúc thực sự đã đến”; “Chúc cho anh Cường và Trang sẽ mãi hạnh phúc"; "Bình yên đến lạ kỳ”; "Chúc gia đình anh luôn luôn bình yên hạnh phúc và yêu thương"; "Chị Trang sinh cho anh 1 nàng công chúa nữa là đẹp", "Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to"... là những lời chúc mà mọi người gửi đến cả hai.

Hãy nhìn hành động của Đàm Thu Trang với Subeo trong bức ảnh đoàn tụ cùng đại gia đình nhà Cường Đô La

Hãy nhìn hành động của Đàm Thu Trang với Subeo trong bức ảnh đoàn tụ cùng đại gia đình nhà Cường Đô La

Lần đầu tiên Cường Đô La có bức ảnh đoàn tụ cả đại gia đình giàu có cùng vợ mới cưới Đàm Thu Trang nhưng hành động này của cựu người mẫu mới gây chú ý.

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