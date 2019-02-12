'Tan chảy' với bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang và Subeo

Trải qua hàng loạt mối tình ồn ào với nhiều mỹ nhân có tiếng trong làng giải trí Việt, Cường Đô la đã chính thức tìm được nơi đi về bình yên bên ca sĩ, người mẫu Đàm Thu Trang. Đầu năm 2019, bà Như Loan - mẹ ruột "đại gia phố núi" Nguyễn Quốc Cường đã tự tay đem sính lễ ra Lạng Sơn hỏi vợ cho con trai.

Hình ảnh hiếm hoi tại lễ ăn hỏi của Cường Đô la và Đàm Thu Trang cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thoải mái khoe khoảnh khắc tình tứ bên nhau trước công chúng. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chàng doanh nhân họ Nguyễn lần đầu đăng tải bức ảnh gia đình đầy đủ các thành viên gồm bố mẹ, anh chị, con trai Subeo, các cháu và Đàm Thu Trang. Bức ảnh này như một lời khẳng định rằng, chân dài Lạng Sơn đã chính thức trở thành một thành viên của gia tộc giàu có này.