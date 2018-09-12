Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà thẳng tay ‘vạch mặt’ tật xấu trên mạng xã hội

Hậu trường 12/09/2018 16:39

Dù là bạn thân thiết nhiều năm nhưng Vũ Hà cũng không ngại kể “tất tần tật” thói quen xấu của Đàm Vĩnh Hưng khi đi diễn chung.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, ca sĩ Vũ Hà gây chú ý khi bất ngờ viết dòng trạng thái dài “bóc phốt” tật xấu của Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ không thể nhịn cười.

Ngoài thói quen chi tiền mua hàng hiệu không tiếc, Vũ Hà còn tiết lộ nhiều nhược điểm khác của “Ông hoàng nhạc Việt".

Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà thẳng tay ‘vạch mặt’ tật xấu trên mạng xã hội - Ảnh 1
Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng đang có chuyến lưu diễn kết hợp du lịch dài ngày tại châu Âu - Ảnh: FBNV

Vũ Hà viết đầy hài hước: “Phải khỏe như trâu thì mới có thể theo lịch của nó đưa ra.

- Em phải uống sâm mới có thể chạy theo nó nổi!

- Mệt cũng không được nói mệt mà phải nói không mệt.

- Nó đi sắm đồ không được chê xấu mà phải khen đẹp, không thôi nó chửi (Con quỷ này mày cái gì cũng chê).

- Nó vô mua đồ hiệu mắc tiền mà giá vài ngàn đô trở lên mà cứ như em mua đồ ở chợ Bến Thành í (em hay tính ra tiền Việt Nam! Là mấy chục triệu cái em nói sao đắt thế... cái nó lườm em).

- Em không dám mua gì luôn vì nó mua 1 món đồ mấy chục triệu, không lẽ mình bạn thân mà mua món đồ mấy trăm ngàn, nhịn không mua luôn đỡ tốn tiền.

- 7 giờ sáng phải dậy, bắt đầu đi tham quan, mua sắm như điên như dại cho tới tối, gần tới giờ đi hát mới được về khách sạn sửa soạn (hên là nhan sắc em nó còn coi được, chứ đứa nào mà xấu chắc mặt sẽ như cái mền khi ra sân khấu luôn quá).

- Tối về người mệt rã rời, chân như muốn rụng ra khỏi cái thân nhỏ bé, nằm xuống là ngủ luôn.

Còn rất nhiều chuyện vui lắm, em sẽ kể từ cho cả nhà nghe... Vậy nhé!".

Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà thẳng tay ‘vạch mặt’ tật xấu trên mạng xã hội - Ảnh 2
Đây là đôi bạn thân thiết hiếm có của showbiz Việt. Cả hai chơi với nhau từ khi mới vào nghề - Ảnh: FBNV

Không chỉ tiết lộ về tật xấu của người bạn thân nhiều năm, Vũ Hà cũng không quên chia sẻ về những quyền lợi khi được đi diễn với “Ông hoàng nhạc Việt": “Đi hát, đi du lịch với bạn thân vui lắm các bạn à (mà bạn mình nó là ông Hoàng nữa nên mọi thứ sướng hơn gấp 100 lần ý).

- Ăn uống ngập mặt.

- Hát thì khán giả đông nghịt.

- Không sợ bị bầu show bớt lương (vì bạn thân nó bảo kê cho cả đoàn).

- Rảnh rỗi là được thì tham quan tất cả các nơi đẹp nhất, hay nhất.

 - Ở khách sạn 4 sao hoặc bèo bèo cũng 5 sao.

- Ra sân bay làm thủ tục không phải xếp hàng (khúc này em nhìn cái mặt bạn thân em nó hắc lắm cơ, em hay hỏi nó, ê tao có được ưu tiên như mày không, cái nó trả lời, cứ theo tao, để tao lo hết)”.

Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà thẳng tay ‘vạch mặt’ tật xấu trên mạng xã hội - Ảnh 3
Có lẽ chính sự thẳng thắn trong tính cách đã giúp tình bạn của đôi nghệ sĩ đình đám tồn tại lâu dài - Ảnh: FBNV 

Đây không phải là lần đầu Vũ Hà “bóc phốt” tật xấu của bạn thân. Dù vậy bài viết hài hước này của nam ca sĩ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

 

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