Hậu tin đồn rạn nứt tình cảm, dân tình bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình và Phương Oanh vui vẻ bên trời Âu

Hậu trường 28/12/2022 10:24

Shark Bình và Phương Oanh vừa có câu trả lời sau tin đồn rạn nứt tình cảm.

Trong vài ngày trở lại đây, Shark Bình và Phương Oanh vô tình vướng vào nghi vấn "rạn nứt" sau khi công khai chuyện tình cảm cách đây vài tháng trước. Nguyên nhân cho tin đồn này là netizen phát hiện ra nữ diễn viên liên tục đăng tải lên MXH những dòng tâm trạng ẩn ý, dẫu vậy trước loạt ảnh mới đây của cô nàng e rằng mọi thắc mắc của dân tình đã có lời giải đáp. 

Hậu tin đồn rạn nứt tình cảm, dân tình bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình và Phương Oanh vui vẻ bên trời Âu - Ảnh 1
Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh: Internet

Cụ thể, Phương Oanh trên trang cá nhân của mình vừa xả kho loạt khoảnh khắc vi vu bên trời Âu đón mùa đông lạnh giá bao phủ đầy tuyết. Trong ảnh cô nàng vô cùng vui vẻ và tận hưởng bầu không khí tại Châu Âu, cũng trong đêm bạn trai của cô là Shark Bình cũng đăng tải hình ảnh bên trời Âu. 

Hậu tin đồn rạn nứt tình cảm, dân tình bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình và Phương Oanh vui vẻ bên trời Âu - Ảnh 2
Phương Oanh vui vẻ bên trời Âu - Ảnh: Internet

Từ đây, khán giả cho rằng cả hai đang có chuyến du lịch bên trời Âu cùng nhau. Không cần chính chủ lên tiếng, chỉ qua những sự trùng hợp kia thôi netizen cũng đoán ra được. Sau tất cả, cặp đôi vẫn đang vô cùng hạnh phúc và mặc kệ những lời dèm pha từ người đời. 

Hậu tin đồn rạn nứt tình cảm, dân tình bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình và Phương Oanh vui vẻ bên trời Âu - Ảnh 3
Shark Bình tại trời Âu - Ảnh: Internet

Ngày 26/8, Phương Oanh thừa nhận đang hẹn hò với "cá mập Shark Tank". Về phần mình, nam doanh nhân khẳng định không có chuyện người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm với diễn viên "Quỳnh búp bê". Hiện tại, chuyện tình cảm của cặp đôi vẫn đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Shark Bình tự phong bản thân là báu vật, netizens: 'Sướng nhất Phương Oanh nhé, tự dưng được hẹn hò với báu vật cơ đấy'

Shark Bình tự phong bản thân là báu vật, netizens: 'Sướng nhất Phương Oanh nhé, tự dưng được hẹn hò với báu vật cơ đấy'

Bài viết mới đây của Shark Bình khiến bản thân nam doanh nhân nhận về nhiều chỉ trích.

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