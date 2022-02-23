Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội

Hậu trường 23/02/2022 12:07

Trong khi Lâm Khánh Chi vướng nhiều ồn ào tình cảm, thì Phi Hùng lại vô cùng đắm say và hạnh phúc bên bạn gái mới mặc những chỉ trích hướng về phía mình.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy ồn ào, mọi nhất cử nhất động của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đều được dân tình chú ý. Trong khi nữ ca sĩ liên tục vướng vào lùm xùm chuyện tình cảm với Song Duy rồi mới đây nhất là chuyện với Vĩnh Thụy, thì ngược lại Phi Hùng lại liên tục tung những khoảnh khắc tình tứ bên bạn gái mới chứng tỏ mối quan hệ vô cùng hạnh phúc và đắm say bên nhau. 

Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1

Trên trang cá nhân, chồng cũ Lâm Khánh Chi chỉ chủ yếu đăng tải loạt hình ảnh lãng mạn bên bạn gái cùng những câu ngôn tình ngọt ngào chứ không có động thái nào khác về ồn ào hậu ly hôn. Về phía bạn gái Phi Hùng, cô cũng có những lời ngọt ngào trên trang cá nhân để phản hồi nửa kia.

Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2

Sau thời gian dài khóa bình luận trên trang cá nhân vì nhiều chỉ trích hậu ly hôn Lâm Khánh Chi, thì mới đây, Phi Hùng đã mở lại bình luận của mình. Tuy nhiên, bên dưới những hình ảnh của của anh chàng và bạn gái mới, dân tình vẫn liên tục để lại những bình luận tranh cãi, chỉ trích rằng Phi Hùng là người "phụ bạc", mới ly dị vợ thì đã lập tức công khai hình ảnh tình tứ bên người mới...

Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 3
Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 4

Về phía Lâm Khánh Chi, vừa qua cô cũng vướng vào ồn ào tình cảm với Vĩnh Thụy. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc về Vĩnh Thụy và khẳng định chưa từng yêu nam người mẫu. Ngay lập tức, Lâm Khánh Chi bị dân tình đào lại chuyện quá khứ từng thừa nhận "thích và có cảm tình" với Vĩnh Thụy rồi sau đó bị nam người mẫu phản hồi vô cùng phũ phàng. 

"Tôi chưa bao giờ yêu Vĩnh Thuỵ nên đừng bao giờ đề cập vấn đề này và ghép tên với nhau nữa. Xin cảm ơn" - Lâm Khánh Chi viết.

Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 5

Đầu tháng 2 vừa qua, sau hơn 2 tháng tuyên bố ly hôn Lâm Khánh Chi, Phi Hùng bất ngờ lên truyền thông tố cáo nữ ca sĩ ngoại tình với diễn viên Song Duy khiến hôn nhân tan vỡ. Trước cáo buộc, Lâm Khánh Chi lên tiếng bác bỏ. Nữ ca sĩ cho biết Song Duy là người em thân thiết, cô vẫn chưa yêu ai từ khi chia tay chồng cũ. Đáp lại, Phi Hùng cho biết sẵn sàng "3 mặt 1 lời" đối chất với Lâm Khánh Chi để khẳng định những gì mình nói là đúng.

Tuyên bố chưa từng yêu Vĩnh Thụy, Lâm Khánh Chi bị đào lại chuyện quá khứ, từng thổ lộ gì mà bị "từ chối"?

Tuyên bố chưa từng yêu Vĩnh Thụy, Lâm Khánh Chi bị đào lại chuyện quá khứ, từng thổ lộ gì mà bị "từ chối"?

Sau khi tuyên bố chưa bao giờ yêu Vĩnh Thụy, Lâm Khánh Chi bị dân tình nhắc về quá khứ từng thổ lộ tình cảm với nam người mẫu, rồi bị "từ chối" phũ phàng?

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