Tuyên bố chưa từng yêu Vĩnh Thụy, Lâm Khánh Chi bị đào lại chuyện quá khứ, từng thổ lộ gì mà bị "từ chối"?

Sau khi tuyên bố chưa bao giờ yêu Vĩnh Thụy, Lâm Khánh Chi bị dân tình nhắc về quá khứ từng thổ lộ tình cảm với nam người mẫu, rồi bị "từ chối" phũ phàng?

Giữa thời điểm đang vướng vào ồn ào tình cảm hậu ly hôn với chồng trẻ Phi Hùng, Lâm Khánh Chi vừa qua lại bất ngờ tuyên bố trên trang cá nhân về một người không hề liên quan. Theo đó, nữ ca sĩ bỗng nhắc về chuyện tình cảm với Vĩnh Thụy cách đây 5 năm: "Tôi chưa bao giờ yêu Vĩnh Thuỵ nên đừng bao giờ đề cập vấn đề này và ghép tên với nhau nữa. Xin cảm ơn" - Lâm Khánh Chi viết. Lâm Khánh Chi bất ngờ nhắc về chuyện tình cảm với Vĩnh Thụy. (Ảnh chụp màn hình) Dù không biết có chuyện gì giữa cô và nam người mẫu sau 5 năm mà khiến Lâm Khánh Chi phải giận đùng đùng lên tuyên bố chưa từng yêu Vĩnh Thụy, tuy nhiên, phát ngôn của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến dân tình gợi nhớ lại thời điểm ồn ào 5 năm trước. Khi đó, Lâm Khánh Chi từng một vài lần thừa nhận "thích và có cảm tình với Vĩnh Thụy".

Cụ thể, trong cuốn tự truyền "Lột Xác" được Lâm Khánh Chi phát hành 5 năm trước, nữ ca sĩ tiết lộ chuyện có cảm tình với V.T. Sau đó, khi trả lời truyền thông, Lâm Khánh Chi thừa nhận nhân vật V.T cô nhắc tới là người mẫu Vĩnh Thụy. Nữ ca sĩ cho biết mình thích nam siêu mẫu sau khi cả hai cùng tham gia gameshow "Điệp vụ tuyệt mật". Điều đáng nói, Vĩnh Thụy sau đó bất ngờ tuyên bố thẳng thắn trên fanpage với động thái vô cùng phũ phàng. Theo đó, nam người mẫu chia sẻ một bài báo liên quan đến chuyện tình cảm giữa Lâm Khánh Chi, chồng trẻ của nữ ca sĩ và mình, kèm dòng trạng thái phũ phàng: "Quá xàm, vớ vẩn".

Về phía Lâm Khánh Chi, ngay sau dòng trạng thái của Vĩnh Thụy, cô cũng bày tỏ sự thất vọng và cho biết bản thân rất hối tiếc khi thích anh: "Em không xứng đáng là một người đàn ông mà chị yêu mến và trân trọng...Vẻ đẹp bên ngoài ai chẳng có, chỉ cần tô quẹt tí là xong. Vẻ đẹp trong tâm thì mới khó, cố gắng vẽ vời cũng bằng không" - Lâm Khánh Chi viết. Động thái của Lâm Khánh Chi mới đây sau 5 năm ồn ào tình cảm với Vĩnh Thụy được cho là lời tuyên bố cuối cùng của nữ ca sĩ khi bị gán ghép tên tuổi với nam người mẫu. Có thể thấy, nữ ca sĩ khẳng định chưa từng yêu anh, với Lâm Khánh Chi chuyện ngày xưa có "thích và có cảm tình" khác với việc "yêu", chính vì vậy, nữ ca sĩ mong mọi người không gán ghép chuyện này nữa. Tuy nhiên, nữ ca sĩ hiện đã xóa dòng trạng thái nhắc về Vĩnh Thụy này. Thời gian qua, Khánh Chi trở thành tâm điểm bàn tán sau khi chia tay chồng trẻ Phi Hùng. Hậu ly hôn "cơm không lành, canh không ngọt", Phi Hùng bất ngờ lên truyền thông tố cáo vợ cũ ngoại tình với Song Duy khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lâm Khánh Chi sau đó cũng phản bác lại và cho biết không có tình cảm với Song Duy mà chỉ là chị em thân thiết.

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