Dù chỉ là lễ cũng thất đơn giản, gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng phải đối mặt với việc bị các YouTuber làm phiền.

Mới đây gia đình đã tổ chức lễ cúng thất thứ tư cho cố NSƯT Vũ Linh. Dù chỉ là lễ cúng thất, song nhiều YouTuber đã có mặt tài nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để ghi lại những hình ảnh, từ đó đăng tải lên mạng xã hội.

Sau lễ cúng, các thành viên trong gia đình đã dùng cơm cùng nhau. Đáng chú ý trước giờ cơm, chứng kiến các YouTuber đứng trước cửa nhà, nghệ sĩ Linh Tâm đã mời các YouTuber ăn cơm, đồng thời nhắn nhủ: "Ăn cơm chay không, mấy anh YouTuber ăn cơm chay không, ăn cơm chay lòng lương thiện xuống, bớt ác một chút".

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Linh Tâm nhắn gửi đến các YouTuber đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều netizen cho rằng nghệ sĩ Linh Tâm cũng như các thành viên trong gia đình cũng bất lực trước những hành động không đẹp của YouTuber tại đám tang của cố NSƯT Vũ Linh vừa qua.

Trước đó, vào trưa ngày 5/3 vừa qua, NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Thông tin trên được soạn giả Hoàng Song Việt xác nhận. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra sáng 6/3, lễ động quan ngày 9/3 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Theo NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - NSƯT Vũ Linh nhiều năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Ngoài ung thư, ông hoàng hồ quảng của sân khấu cải lương mắc nhiều bệnh nền như đường ruột, cột sống, không thường xuyên đi hát.

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