Nghệ sĩ Bình Tinh cầu cứu khi bị đồn lấy hết tài sản của bố nuôi Vũ Linh

Hậu trường 28/03/2023 08:42

Sau khi cố nghệ sĩ ra đi, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý chĩa về những người trong gia đình của ông.

Cách đây chưa lâu, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh khiến đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa. Lễ tang của cố nghệ sĩ được diễn ra tại nhà riêng và được đông đảo văn nghệ sĩ, khán giả khắp mọi miền đến tiễn đưa đoạn đường cuối.

Nghệ sĩ Bình Tinh cầu cứu khi bị đồn lấy hết tài sản của bố nuôi Vũ Linh - Ảnh 1
Cách đây chưa lâu, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh khiến đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Sau khi cố nghệ sĩ ra đi, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý chĩa về những người trong gia đình của ông. Cụ thể, mới đây, trên các trang mạng xã hội, những video mang tính chất bịa đặt, giật tít để thu hút sự chú ý của người xem. Thậm chí để tăng thêm độ chân thật, những kênh YouTube này còn ghép ảnh rồi đặt tít với nội dung "NSƯT Vũ Linh để lại hết tài sản cho con nuôi Bình Tinh? Gia đình bức xúc lên tiếng" hay "Tài sản Bình Tinh lấy hết...". 

Nghệ sĩ Bình Tinh cầu cứu khi bị đồn lấy hết tài sản của bố nuôi Vũ Linh - Ảnh 2
Sau khi cố nghệ sĩ ra đi, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý chĩa về những người trong gia đình của ông - Ảnh: Internet

Trước những thông tin bịa đặt này, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ đăng đàn cầu xin một một số khán giả ngừng đưa thông tin thất thiệt. Theo đó, nữ nghệ sĩ chụp lại màn hình video nói trên kèm theo dòng trạng thái giải thích: "Trời đất ơi tội nghiệp em quá mà... Em không có một đồng mấy anh chị ơi".

Nghệ sĩ Bình Tinh cầu cứu khi bị đồn lấy hết tài sản của bố nuôi Vũ Linh - Ảnh 3
Nghệ sĩ Bình Tinh bức xúc trước việc một số kênh YouTube giật tít, câu tương tác - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của nghệ sĩ Bình Tinh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã bày tỏ sự bức xúc, đồng cảm trước tình huống mà Bình Tinh găp phải. Đồng thời khuyên nhủ nữ nghệ sĩ bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt để tập trung cho nghệ thuật, gia đình. 

 

Hình ảnh hiếm hoi thời trẻ của cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả nghẹn ngào

Hình ảnh hiếm hoi thời trẻ của cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả nghẹn ngào

Loạt ảnh cũ của cố nghệ sĩ khiến ai nấy đều bồi hồi, tiếc thương cho một tên tuổi lớn.

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