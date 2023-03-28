Cách đây chưa lâu, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh khiến đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa. Lễ tang của cố nghệ sĩ được diễn ra tại nhà riêng và được đông đảo văn nghệ sĩ, khán giả khắp mọi miền đến tiễn đưa đoạn đường cuối.

Cách đây chưa lâu, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh khiến đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Sau khi cố nghệ sĩ ra đi, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý chĩa về những người trong gia đình của ông. Cụ thể, mới đây, trên các trang mạng xã hội, những video mang tính chất bịa đặt, giật tít để thu hút sự chú ý của người xem. Thậm chí để tăng thêm độ chân thật, những kênh YouTube này còn ghép ảnh rồi đặt tít với nội dung "NSƯT Vũ Linh để lại hết tài sản cho con nuôi Bình Tinh? Gia đình bức xúc lên tiếng" hay "Tài sản Bình Tinh lấy hết...".