Hậu phủ nhận tin đồn lấy hết tài sản của NS Vũ Linh, Bình Tinh bất ngờ hé lộ món quà quý giá nhất được bố nuôi tặng thuở sinh thời

Ngày 5/3 vừa qua, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng đã làm cho nhiều nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Sau đám tang, nhiều tin đồn không hay chĩa về gia đình cố nghệ sĩ gây nhiều xôn xao bàn tán dư luận.

Hình ảnh NSƯT Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh đội tang trong tang lễ của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là tin đồn nghệ sĩ Vũ Linh để lại hết tài sản cho Bình Tinh. Tuy nhiên, trước thông tin này, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh đã bất ngờ chia sẻ về món quà mà cô nhận được từ bố nuôi cách đây hơn một thập kỷ.