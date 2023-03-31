Hậu phủ nhận tin đồn lấy hết tài sản của NS Vũ Linh, Bình Tinh bất ngờ hé lộ món quà quý giá nhất được bố nuôi tặng thuở sinh thời

Hậu trường 31/03/2023 09:03

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh đã bất ngờ chia sẻ về món quà mà cô nhận được từ bố nuôi.

Ngày 5/3 vừa qua, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng đã làm cho nhiều nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Sau đám tang, nhiều tin đồn không hay chĩa về gia đình cố nghệ sĩ gây nhiều xôn xao bàn tán dư luận.

Hậu phủ nhận tin đồn lấy hết tài sản của NS Vũ Linh, Bình Tinh bất ngờ hé lộ món quà quý giá nhất được bố nuôi tặng thuở sinh thời - Ảnh 1
Hình ảnh NSƯT Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh đội tang trong tang lễ của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là tin đồn nghệ sĩ Vũ Linh để lại hết tài sản cho Bình Tinh. Tuy nhiên, trước thông tin này, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh đã bất ngờ chia sẻ về món quà mà cô nhận được từ bố nuôi cách đây hơn một thập kỷ.

Hậu phủ nhận tin đồn lấy hết tài sản của NS Vũ Linh, Bình Tinh bất ngờ hé lộ món quà quý giá nhất được bố nuôi tặng thuở sinh thời - Ảnh 2
Đáng chú ý là tin đồn nghệ sĩ Vũ Linh để lại hết tài sản cho Bình Tinh. Tuy nhiên, trước thông tin này, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận - Ảnh: Internet

Khi nói về món quà của người cha nuôi quá cố tặng, nghệ sĩ Bình Tinh không giấu khỏi sự xúc động: "Cái đồng hồ này ba tặng cho con cách đây 12 năm. Con vẫn còn giữ rất kỹ nè. Hôm nay ra rửa xi sạch sẽ để đeo mỗi khi đi hát cho ba xem nha".

Hậu phủ nhận tin đồn lấy hết tài sản của NS Vũ Linh, Bình Tinh bất ngờ hé lộ món quà quý giá nhất được bố nuôi tặng thuở sinh thời - Ảnh 3
Bình Tinh vô cùng trân trọng món quà là một chiếc đồng hồ mà cô được nhận bởi cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của nghệ sĩ Bình Tinh dành cho cố NSƯT Vũ Linh. Đồng thời, một số còn gửi lời động viên tinh thần nữ nghệ sĩ sớm vượt qua nỗi mất mát người thân liên tục trong thời gian qua.

Nghệ sĩ Bình Tinh cầu cứu khi bị đồn lấy hết tài sản của bố nuôi Vũ Linh

Nghệ sĩ Bình Tinh cầu cứu khi bị đồn lấy hết tài sản của bố nuôi Vũ Linh

Sau khi cố nghệ sĩ ra đi, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý chĩa về những người trong gia đình của ông.

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