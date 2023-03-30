Hình ảnh đầu tiên của mộ phần NSƯT Vũ Linh: Tượng thạch cao có vấn đề khiến công chúng không hài lòng?

Mọi thiết kế cho mộ phần đang được gấp rút chuẩn bị để hoàn thành kịp trong 49 ngày.

Sau sự ra đi của NSƯT Vũ Linh, gia đình đang cố gắng chu toàn để tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ. Mới đây, đại diện gia đình NSƯT Vũ Linh vừa đăng tải những hình ảnh đầu tiên về bản vẽ và công đoạn thực hiện tấm bia mộ, chia sẻ đến những khán giả quan tâm. Gia đình quyết định xây dựng tấm bia mô phỏng hình ảnh chiếc mão kim quan - phụ kiện gắn liền với cố NSƯT Vũ Linh trong những vở diễn cải lương kinh điển như Xử Án Bàng Quý Phi, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài... Đến hiện tại, phía đơn vị thi công đã hoàn thành tạo hình khuôn thạch cao, chuẩn bị tiến hành đúc bia.

Bản thiết kế mộ phần NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet Xưởng đúc thạch cao tạo hình và điêu khắc khuôn cho tấm bia - Ản h: Internet Đây là công đoạn yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và mất thời gian nhất. Gia đình cố nghệ sĩ cùng đơn vị thi công đang chuẩn bị gấp rút để kịp hoàn thành trong 49 ngày. Đại diện gia đình cho biết, sinh thời "ông hoàng cải lương" yêu cái đẹp, vì thế cả nhà sẽ cố gắng làm cho ông một ngôi mộ đẹp và trang trọng nhất. Thành phẩm khuôn đúc được chuyển cho gia đình - Ảnh: Internet Ngoài ra, tượng chân dung của NSƯT Vũ Linh đang đang trong quá trình tạo hình. Do điều kiện thời tiết tại Việt Nam không thể bảo quản được tượng sáp như nước ngoài, gia đình đành lựa chọn chất liệu thạch cao.

Tượng chân dung NSƯT Vũ Linh đang trong quá trình thực hiện - Ảnh: Internet Tuy nhiên sau khi được công bố, bức tượng chưa hoàn thành bị đánh giá là không giống với "cậu Năm". Khán giả để lại bình luận hi vọng nghệ nhân sẽ chỉnh sửa để thành phẩm được chỉn chu và toát lên thần của cố NSƯT Vũ Linh. Khán giả cho rằng tượng chân dung không giống với người thật - Ảnh: Internet Từ khi NSƯT Vũ Linh qua đời, gia đình luôn cố gắng chu toàn mọi thứ được trọn vẹn nhất. Bàn thờ của cố nghệ sĩ được trang hoàng với đèn, hoa ấm cúng. Cả nhà đều đặn cúng cơm chay, mở kinh Phật, dọn dẹp sạch sẽ và luôn niềm nở với khách đến thắp một nén hương cho người nghệ sĩ tài danh. Bàn thờ "ông hoàng cải lượng" được trang trí bằng hoa sen vào thất thứ 3 - Ảnh: Internet Liên tục có khách đến viếng thăm "Cậu Năm" - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Bình Tinh cầu cứu khi bị đồn lấy hết tài sản của bố nuôi Vũ Linh Sau khi cố nghệ sĩ ra đi, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý chĩa về những người trong gia đình của ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-dau-tien-cua-mo-phan-nsut-vu-linh-tuong-thach-cao-co-van-de-khien-cong-chung-khong-hai-long-568032.html