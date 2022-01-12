Đỗ Thị Hà tiếp tục 'mắc kẹt' tại Mỹ, đã khỏi COVID-19 nhưng 'ngày về nhà' còn 'xa'?

Mặc dù đã khỏi COVID-19 nhưng mới đây, Đỗ Thị Hà lại tiếp tục phải "cất gọn" hành lý, hẹn dịp khác khiến người hâm mộ lo lắng cô chưa thể trở về Việt Nam,

Mới đây sau 2 tuần tích cực điều trị Covid–19 ở Mỹ, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã chia sẻ đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh cô xét nghiệm nhanh và cho kết quả âm tính. Được biết, để đảm bảo an toàn, Đỗ Thị Hà sẽ xét nghiệm PCR trong những ngày tới.

Nàng hậu gốc Thanh Hóa test nhanh sau 2 tuần điều trị - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi thông tin này được cô chia sẻ đến người hâm mộ, cộng đồng fan sắc đẹp ngay lập tức mong chờ nàng hậu sẽ sớm về Việt Nam trong thời gian chờ đợi Miss Universe được tổ chức lại.

Đỗ Thị Hà trong thời gian chờ đợi Miss Universe được tổ chức lại - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân, nàng hậu bất ngờ đăng tải 2 story liên tiếp với tone màu đen trầm buồn. Trong ảnh là gần 10 vali hành lý kèm dòng chữ: "Lại cất gọn vali, hẹn lần sau".

Story của Đỗ Thị Hà - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái này ngay lập tức khiến fan của cô nàng lo lắng về việc Đỗ Thị Hà chưa thể trở về Việt Nam. Nhiều người cho rằng có thể chuyến bay của người đẹp đã bị hủy, và cô sẽ phải ở Mỹ thêm một thời gian nữa dù đã khỏi COVID-19 và đang rất mong muốn về quê nhà.

Trước đó, vào ngày 23/12/2021, Đỗ Thị Hà thông báo dương tính Covid-19 tại Mỹ, buộc phải hủy chuyến bay về Việt Nam để điều trị trên đất khách quê người.

Người hâm mộ hy vọng người đẹp xứ Thanh sớm được trở về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Cho tới 6/1/2022, người đẹp thông báo đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, háo hức chờ chuyến bay sau thời gian dài lưu trú xứ người, nhưng sau cùng lại tiếp tục gặp sự cố với chuyến bay sau khi khỏi bệnh.

Sau kết quả âm tính với Covid-19, Đỗ Thị Hà gây bất ngờ với nhan sắc khác lạ vì tăng cân nhiều Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến nhiều người phải bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian chữa trị Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-thi-ha-tiep-tuc-mac-ket-tai-my-da-khoi-covid-19-nhung-ngay-ve-nha-con-xa-445589.html